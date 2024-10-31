'Задачей правоохранителей является контролировать оборот': в МВД сказали, сколько по состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано единиц оружия

По состоянию на 31 октября в Украине зарегистрировано более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия. Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции.

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Так отметил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, отвечая на вопрос, сколько по состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано единиц оружия. Он добавил, что задачей правоохранителей является контролировать это оборот.

"По данным Нацполиции, это более 1 миллиона 400 тысяч единиц оружия. На самом деле это, конечно, очень большое количество оружия. И задачей именно МВД, правоохранительных органов является контролировать этот оборот оружия", –– сказал он.

Тимченко также добавил, что по состоянию на сейчас в ЕРО уже более 750 тысяч записей в специально регистре.

"То есть мы говорим о том, что более 50% оружия, которое учитывается Нацполицией, уже находится и являются учетными записями в ЕРО", – заявил Тимченко.

Замминистра проинформировал, что говорить о полноценном запуске этого реестра можно будет только тогда, когда последнее разрешение-книжечка будет переведено в электронный вид.

"Фактически разрешения-книжечки прекратят существовать в июне 2026 года. Единственное исключение – это разрешения, которые выдавались на наградное оружие – они без срока действия. Поэтому они будут оставаться и нет необходимости переводить их в электронный вид. Есть возможность перевести это в электронный вид средствами ЕРЗ, но такого обязательства нет", – объяснил он.

Отвечая на вопрос, Тимченко заявил, что по состоянию на сегодняшний день в Украине более чем в 8 раз увеличилось количество изъятия нелегального оружия подразделениями Нацполиции, как сравнить с 2021 годом и даже с началом 2022 года.

"Регистрации таких преступлений в 2022 году были на порядок меньше, чем в 2023 и 2024 годах. Поэтому работают все необходимые подразделения, чтобы выявлять и изымать такое оружие. И сегодня эта работа достаточно эффективна, и она находится на постоянном контроле", – заверил замглавы МВД.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинцы готовы к легализации оружия после войны, но, прежде всего, должны быть организованы специальные учения по безопасному обращению, а само оружие должно храниться в отдельных местах.

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