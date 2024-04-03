Задействуют больше малых штурмовых групп: в ОК 'Юг' рассказали об изменении тактики врага на левобережье Херсонщины

На юге Украины не утихают бои с врагом: идет контрбатарейная борьба, украинские воины продолжают отражать вражеские штурмы. При этом на левобережье Херсонской области захватчики несколько изменили тактику действий.

Впрочем, выбить украинские силы с позиций на левом марте Днепра захватчикам это не помогло. О текущей ситуации на южном фронте рассказали в Оперативном командовании "Юг".

"В операционной зоне Сил обороны юга идет контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций", – говорится в сообщении.

Так, за прошедшие сутки на Ореховском направлении захватчики совершили четыре штурма, все они оказались безуспешными.

Продолжаются вражеские атаки и на левом берегу Днепра Херсонской области. Там оккупанты несколько изменили тактику действий и пытались атаковать большим количеством более мелких штурмовых групп. Всего за сутки враг предпринял 8 таких попыток, все они были отбиты.

"Понеся потери, враг вынужден был остатками далеко не всех групп вернуться на исходные позиции", – уточнили в ОК "Юг".

Практически по всей линии фронта на юге не утихают вражеские артиллерийские обстрелы. На Ореховском направлении к ним добавляют авиационные удары россиян (накануне враг совершил три авиационных удара с применением семи управляемых авиационных бомб). Кроме того, там захватчики активно применяют ударные дроны разных типов и интенсивно проводят аэроразведку.

Всего в операционной зоне ОК "Юг" накануне зафиксировано 95 разведывательных дронов.

Также захватчики терроризируют гражданское население в прифронтовых районах.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг применил 281 FPV-дрон, 2 ударных БпЛА типа Ланцет и сбросил с БпЛА различных модификаций 120 осколочных боеприпасов", – говорится в сообщении.

Так, в Херсонской области осколочным боеприпасом был поврежден частный дом. Люди, к счастью, не пострадали.

Из артиллерии дважды за сутки оккупанты ударили по Херсону. Под вражеским огнем находились также Антоновка, Садовое, Кизомыс, Токаревка, Велетенское, Томина Балка, Берислав, Змиевка, Тягинка и Михайловка.

"В результате преступных вражеских артиллерийских обстрелов погиб 1 гражданский человек. Повреждена многоэтажка, частные жилые дома, хозяйственное здание и газопровод", – рассказали о последствиях атак на Херсонщину в ОК "Юг".

Страдала от вражеских ударов и Николаевщина: там захватчики из минометов обстреляли акваторию Очаковской громады, однако обошлось без пострадавших.

На Днепропетровщине оккупанты снова из артиллерии били по Никополю и Красногригорьевской громаде: повреждены частные дома, хозяйственные постройки, теплица, гаражи, гражданские автомобили, газопровод и линии электропередачи.

В Криворожском районе мужчина, культивировавший землю на собственном огороде, получил ранения, наехав на вражеский снаряд.

А на Запорожье вражескими обстрелами повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в населенных пунктах Малая Токмачка, Малиновка, Работино, Новоандреевка, Левадное, Гуляйполе и Вербовое.

Напомним, 3 апреля стало известно, что оккупанты нанесли удар по Сумщине. В результате атаки есть одна жертва. Также не обошлось без раненых: в больницу попали двое местных жителей.

Также сообщалось, что в ночь на 3 апреля силы ПВО сбили все 4 дрона, которыми РФ атаковала Украину.