Задел деревья и свалился на землю: появились кадры падения российского Ил-76 в Ивановской области. Видео

В России показали видео момента падения военно-транспортного Ил-76 в Ивановской области страны-агрессора 12 марта. Заявляется, что вероятной причиной авиакатастрофы могла быть техническая неисправность.

Ролик, который обнародовал один из Telegram-каналов противника, показывает: воздушное судно в огне направлялось прямиком на лесопосадку. Во время "приземления" самолет оккупантов зацепил деревья, нос резко опустился вниз, Ил-76 упал и взорвался.

Самоликвидировались 16 военнослужащих РФ из Твери и Оренбурга. Предварительно, на борту в качестве пассажиров находились летчики страны-агрессора. По другой информации – российские офицеры-операторы ДРЛО.

Один из популярных российских милитари-блогеров заявил, что на Ил-76 после взлета возник пожар четвертого двигателя. Командир самолета пытался совершить аварийную посадку.

Во второй половине первого разворота, четвертый двигатель отгорел и упал вместе с пилоном.

Выполнить посадку не получилось либо из-за потери мощности (возможно, был поврежден второй двигатель), либо из-за повреждения крыла или повреждения систем управления.

Как писал OBOZ.UA:

– 12 марта в России над аэродромом "Северный" в Ивановской области загорелся самолет. Огонь охватил левый двигатель. Борт разбился, над местом ЧП поднялся черный дым.

– Информацию о крушении самолета подтвердили в минобороны России. СМИ сообщали, что на борту, предварительно, находились 15-16 военнослужащих государства-террориста.

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