Задерживают и отправляют в лагеря: оккупанты хотят бросить на войну против Украины мужчин с захваченных территорий, – Маляр

Российская террористическая армия пытается создать резервы из местных жителей временно оккупированных территорий. Таким образом враг намерен пополнять личным составом передовые подразделения своих войск, которые ежедневно несут большие потери в живой силе.

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Примечательно, что в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории Украины российские захватчики совершают облавы и задержания местных жителей. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, во время облав всех задержанных проверяют на лояльность к оккупационному режиму, а мужчин, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, арестовывают по надуманным поводам. После этого арестованных отправляют в специально оборудованные полевые лагеря, в которых уже находятся завезенные из российских тюрем преступники, которые согласились участвовать в боевых действиях.

Маляр отметила, что в настоящее время вблизи населенных пунктов Рогово и Можняковка Луганской области обустроено несколько таких лагерей, в которые под конвоем из России доставляются партии завербованных заключенных. Вместе с ними содержатся местные мужчины, задержанные за незначительные правонарушения и не согласившиеся поддерживать оккупантов.

Также в минобороны Украины предупредили, что до конца мая ожидается увеличение численности личного состава лагерей с прибытием еще двух партий заключенных из России, осужденных преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью. На сегодняшний день в указанных лагерях находится более 800 человек, с которыми проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки, которые запланировано завершить в течение одного месяца.

После прохождения заключенными курса боевой подготовки с ними будут заключены контракты, предусматривающие обязательное участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе захватчики начали мобилизовывать мужчин на войну против Украины. Как сообщается, местный "военкомат" уже отправил первую партию мужчин проходить медицинскую комиссию.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за безумных потерь на фронте пытаются компенсировать их любыми путями. В частности, на временно захваченной территории Луганщины россияне надеются с июня 2023 пополнить свои силы на фронте школьниками, которым исполнится 18 лет, и выпускниками высших учебных заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в России взялись вербовать на войну против Украины сирот. Молодых россиян, у которых нет семей, заманивают обещаниями выделить им жилье;

– военкоматы в РФ начали новую "охоту" на россиян, а контракт на службу в оккупационной армии заставляют подписывать не только принудительно, но и обманным путем – при этом озвучивают планы захвата всей Украины. Однако факт очевиден: потери армии России настолько велики, что уже вынуждены признать одиозные "деятели" страны-агрессорки.

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