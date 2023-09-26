Задержка принятия нового бюджета США может повлиять на поставки помощи Украине – Госдеп

Передача военной поддержки Украине может столкнуться с новыми трудностями, начиная с 1 октября, если часть администрации Соединенных Штатов Америки планирует приостановить свою деятельность. При этом Америка может продолжить предоставление помощи в сфере безопасности Украине даже при приостановке бюджетного финансирования правительственных учреждений.

Об этом сообщает спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. По информации из Госдепа, возможное прекращение работы американского правительства из-за "шатдауна" (задержки принятия нового бюджета) может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного вооружения.

"Этот юридический вопрос, касающийся того, кто может работать во время "шатдауна", а кто нет. Когда определенным людям не разрешается выходить на работу, это может повлиять на скорость любых поставок", – сообщил Миллер.

Представитель ведомства добавил, что США теоретически могут продолжать выделение помощи в сфере безопасности даже в случае остановки бюджетного финансирования правительственных учреждений.

Напомним, большинство демократов и республиканцев в Сенате США твердо поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Они отмечают героизм украинских военных и подчеркивают, что поддержка Киева – это хорошая инвестиция для Вашингтона.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в США не исключают, что в будущем передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однозначных заявлений по этому поводу в Белом доме не делают, в то же время в СМИ утверждают, что одобрительное решение было принято еще до визита Зеленского, а сроки поставки не разглашаются.

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