Какие популярные запросы бойцов, особенности работы с семьями пленных и шокирующие кейсы: интервью с военным адвокатом

С какими запросами наиболее часто действующие военнослужащие обращаются к адвокату? Какие пути решения этих запросов и почему обжаловать те или иные действия или бездействие со стороны командования в судебном порядке не всегда эффективно. А также о нюансах отправки повесток по почте, особенностях работы с семьями пленных и пропавших без вести и о шокирующих кейсах в интервью OBOZ.UA рассказала военный адвокат Дарья Панфилова.

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– С какими запросами чаще всего обращаются бойцы?

– Самое распространенное – это запросы о невыплате дополнительного денежного довольствия, так называемые боевые. Это отсутствие возможности пройти должное дообследование или лечение. Не обращают внимание на серьезность болезни, особенно нельзя установить с точки зрения поверхностного осмотра. Это касается и гипертонических кризов, и диабетов. К сожалению, очень часто бывают случаи, когда человек уже в критическом состоянии обращается к адвокату, потому что часть не отреагировала должным образом.

Нереагирование на рапорта – это также распространенная практика запросов от военнослужащих. Очень надеемся, что с новым порядком рассмотрения рапортов в Вооруженных Силах все изменится.

Еще вопрос ВЛК. Это также очень распространенный вопрос. Теперь с учетом изменений законодательства почти все ограниченно пригодные уже проходят пересмотр – чтобы получить новый статус "пригоден к прохождению службы в подразделениях обеспечения..." и т.д. Большинство направляет часть, некоторые инициируют осмотр самостоятельно и представляют рапорт на ВЛК. Но не все могут пройти процедуру переосмотра, и это связано, в том числе с пребыванием в зоне боевых действий.

– Какие пути решения таких вопросов? Военные служащие должны обращаться к адвокатам или обжаловать самостоятельно?

– Вообще моя позиция: в первую очередь военнослужащий должен действовать самостоятельно. То есть первично принять все возможные меры, чтобы реализовать свои права. Для того чтобы реализовать свои права, военный должен о них узнать. Здесь я считаю, задолжало государство, не ведется активная праворазъяснительная работа среди военнослужащих. Потому что не всегда у них есть возможность искать нужную информацию в условиях боевых действий, специальных задач. Должны быть какие-то внутренние информирования. Не все военные, к сожалению, об этом знают.

Первое и самое главное – это осведомленность о своих правах. Некоторые военные, с начала полномасштабного вторжения, вообще не знали о возможности прохождения военно-врачебной комиссии.

Второе, по алгоритму действий – это обращение к непосредственному командиру. Если непосредственный командир не реагирует, то обращение к высшему командиру. Сначала военный должен сам пройти этот путь. Если уже явное нереагирование, то стоит проконсультироваться с адвокатом, обращаться на "горячие линии" профильных министерств. И это в основном эффективно. Обжаловать, особенно в судебном порядке, какие-то решения, я не считаю это эффективно. Досудебный порядок в условиях военного положения работает намного более эффективно.

Что означает досудебный? Это обращение с жалобами, обращение к высшему командованию, досудебное обжалование решения военно-врачебной комиссии. Это будет эффективно. Если мы пойдем в суд, это будет неэффективно. Будет долго и мы не будем иметь должного результата.

– Расскажите, пожалуйста, об особенностях работы с семьями пленных и освобожденными из плена.

– У нас, на самом деле, очень много вернувшихся военнослужащих, которые вернулись с плена, с семьями которых мы работали еще на стадии, когда военнослужащие были в статусе "пропавшей без вести", когда даже не было информации про плен. Самое главное, именно на сегодняшний день, это восстановление военнослужащих. Мы по этому вопросу очень активно работали. У нас теперь есть порядок приведения возобновляемых, интеграционных мероприятий, мер адаптации, поддержки военнослужащих, вернувшихся из плена государства-агрессора. Этого раньше не было.

Я была лично в составе рабочей группы, когда мы разрабатывали этот порядок. Сейчас он принят, военнослужащие, по возвращении из плена, после первых изоляционных мер, восстанавливаются и реабилитируются. Это первая и самая главная работа.

Какая еще работа с вернувшимися из плена военнослужащими? Во-первых, это правовая поддержка. Не каждый из них готов восстанавливать свои документы, готовиться к дочи объяснений. Но большинство из тех, кто вернулся, с которыми мы работали, пытаются быть эффективными. По максимуму пытаются дать информацию на разных уровнях, по возможности участвовать в допросах, если это позволяет здоровье.

В этом и состоит основная работа. После прохождения адаптации идет дальнейшая юридическая помощь: в сфере ВЛК, надлежащих выплат, помощь в получении УБД.

Кстати, это проблема, которую я очень часто поднимаю, что вернувшиеся из плена военнослужащие имеют право автоматического обретения статуса участника боевых действий. По состоянию на сегодняшний день этого до сих пор нет. Поэтому это очень активная проблема, с которой мы работаем до сих пор.

Также вернувшиеся из плена военнослужащие после лечения и реабилитации встречаются с проблемами во время получения группы инвалидности или статуса ветерана войны.

– Что касается выплат. Если военнослужащий имеет статус пропавшего без вести или пленного, выплаты получат его родственники?

– Да. С даты исчезновения у родственников, членов семей, возникает право на получение денежного довольствия пропавшего или пленного военнослужащего, которое предусмотрено постановлением Кабмина №884. К сожалению, это просто топ-тема сегодня.

Очень много конфликтов между семьями, между воинскими частями. Проблема также для военнослужащих, которые возвращаются с плена и не имеют своего сохраненного денежного довольствия и не всегда семья, может вернуть им эти средства. Реально, они голые-босые, бывают такие случаи.

И эта проблема, которая уже также систематическая, обращалась в профильные министерства, уже будто был разработан законопроект, что будет иначе, что будет распределение между членами семьи, и будет оставаться доля на счету самого военнослужащего, которую он получает по возвращении из плена, или если он погибнет, то он наследуется в общем порядке. Но пока изменения нет.

По постановлению Кабмина №884 в первую очередь все получит жена. Если нет официальной жены, то – совершеннолетние дети, постоянно проживавшие на дату исчезновения или взятия в плен с военнослужащим. Если уже первой и второй очереди нет, вступают в действие иждивенцы пленного или пропавшего военнослужащего. То есть это будут несовершеннолетние дети, несовершеннолетние дети от гражданского брака, от предыдущего брака, дети-инвалиды, совершеннолетние, родители-инвалиды, которые были на содержании и т.д. И если уж никого нет из этого круга лиц, то между родителями распределяются средства.

Самая частая конфликтная ситуация, когда жена официально получает все, а родители не получают ничего. Хотя родители могут быть пенсионерами.

Братьев-сестер нет нигде. Ни в очереди по выплате по постановлению №884, ни по выплате в случае гибели военнослужащего.

– Человек, который был на содержании пропавшего или плененного военного, должен это как-то доказывать?

– Да. У нас должно подтверждаться либо в понимании законодательства о пенсионном обеспечении, особо находившемся на содержании. Соответствующие справки постоянно выдают сельские советы, которые находились на утриане, или военнослужащий действительно осуществлял уход. Также факт содержания может быть установлен в судебном порядке.

Если совершеннолетние дети, которые продолжали обучение и взыскивали алименты, они тоже признаются иждивенцами. Плюс имеет значение, что есть семейный кодекс. То есть, если совершеннолетние дети являются инвалидами, они на иждивении трудоспособных родителей.

То же касается, например, нашего последнего кейса, если жена приобрела инвалидность во время брака, но затем они развелись и не прошел еще год после развода, мужчина обязан ее удерживать, если она обратится с соответствующим иском о взыскании алиментов.

Действительно иждивенцев большое количество. Может быть вариативная классификация. Каждое дело индивидуально, чтобы отнести то или иное лицо к иждивенцам. Но это доказывается либо в судебном порядке, либо подтверждается документами в соответствии с законом.

– А по вопросам мобилизации, военные обращаются?

Тоже обращаются. При чем обращаются сами военнослужащие, которым не объяснили, что после увольнения они "обнуляются". Особенно, если они увольняются по семейным обстоятельствам. И не всегда закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" равен закону "О мобилизации". не всегда человек может оформить отсрочку.

– Расскажите, какие есть нюансы при отправке повесток, в том числе по электронной почте и "Укрпочте".

– Что касается электронной почты, я не считаю, что это должное вручение в понимании закона. Если это почтовая повестка, которая даже в электронном формате сгенерирована с помощью реестра, подписана электронной цифровой подписью, распечатана и направлена ​​на последний известный адрес. Это будет должное вручение.

Вручение повесток по почте – это не новелла и использованная аналогия законодательства по судебному процессу. Повестка действительно может направляться по средствам почтовой связи. Обратите внимание – в постановлении КМУ 560 конкретизировано, что повестка посылается рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения, на таком отправлении должны указываться штриховой кодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, собственное имя и отчество (при наличии), адрес гражданина которому посылается повестка.

В описании вложения указывается информация о наименовании почтовой отправки, собственном имени и отчестве (при наличии), адрес гражданина, которому направляется почтовая отправка, наименование вложения с количеством листов, собственное имя и фамилия руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела, информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.

Когда повестка, направленная по почте, будет считаться врученной:

– в день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

– в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;

– в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило территориальному центру комплектования и социальной поддержки другого адреса места жительства.

– Какой кейс из вашей практики поразил вас больше всего?

– Я всегда говорю, что самые сложные кейсы, это кейсы опознания военнослужащих. И я неоднократно отмечала, что самые страшные истории, это когда хоронят не тех людей. И не раз мы это освещали, эти кейсы были, и они, к сожалению, имеют место. И я недавно проводила прямой эфир по ДНК, почему это важно правильно проводить экспертизу, чтобы не похоронить не того человека.

И, к сожалению, действительно у нас сейчас есть ситуации, когда мы даже не можем осуществить перезахоронение.

Шокирует до сих пор, что семья может похоронить военнослужащего, а он находится в плену в колонии. Или военный в плену, а семья пытается объявить его умершим... к сожалению, такие кейсы имеют место, хотя единичны.

К сожалению, это наша реальная практика. Мы все это освещаем, исследуем, в рамках нашего Telegram-канала говорим, что это важно и чтобы граждане сами разбирались. Хотя сейчас очень большое количество информаций, очень большое количество общественных организаций, правообразовательных организаций, но все равно нет как-то общего правообразовательного пространства, где человек мог бы все относительно четко получить все связать, получить информацию и работающие алгоритмы, по тому же ДНК. Что делать, если это произойдет? Или доверять? На что обратить внимание? Что почитать? Или забирать? У человека возникает куча вопросов, а государство на нихне отвечает.

Отдельно хочу обратить внимание на невероятное количество мошеннических действий. Сейчас есть куча организаций, которые "якобы возвращают из плена" или "вывозят тела" или "юристы/адвокаты", которые гарантируют результат, но вообще к сфере права не имеют никакого отношения. Я всегда призываю и военных, и семьи – проверяйте, кому вы доверяете свою персональную информацию, правовые вопросы и деньги. Отмечаю – наличие статуса адвоката вы всегда можете проверить в Едином реестре адвокатов Украины, заключить официальный договор на правовую помощь – где условия сотрудничества и оплаты будут максимально понятны для вас. И еще самый главный совет – в невероятном количестве информации и дезинформации – обращайтесь сначала чтобы разобраться в первоисточниках – ищите тот нормативный акт которым ваш вопрос урегулирован. Это позволит получить базовую информацию для дальнейших действий.