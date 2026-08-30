ЗАЭС может столкнуться с полным блэкаутом: в МАГАТЭ сделали предупреждение

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредили, что оккупированная российскими войсками Запорожская АЭС может столкнуться с полным блэкаутом. Уже неделю станция работает только на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения.

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При этом запасов топлива на площадке хватит примерно на 10 дней. Об этом 29 августа заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Что происходит на ЗАЭС

ЗАЭС уже более недели остается без внешнего электроснабжения и в настоящее время полагается на аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергией. 20 августа в результате "военных действий на северном берегу реки Днепр" станция потеряла соединение с единственной линией электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 киловольт, которая ведет за пределы площадки.

С тех пор станция использует несколько дизель-генераторных установок для обеспечения электроэнергией собственных нужд, прежде всего для работы насосов, охлаждающих все шесть реакторов и бассейны для отработанного топлива.

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В понедельник команда МАГАТЭ посетила большинство из 20 аварийных дизель-генераторов-генераторов на объекте, чтобы проверить уровень топлива в их баках и оценить, на сколько дней имеющихся запасов хватит для обеспечения работы станции, если внешнее электроснабжение не будет восстановлено. В пятницу оккупанты на ЗАЭС заявили, что в настоящее время на объекте имеется запас дизельного топлива, которого хватит примерно на 10 дней работы генераторов, что соответствует минимальным нормативным требованиям.

Россияне сообщили МАГАТЭ, что последняя поставка топлива на внешнее хранилище топлива АЭС состоялась почти полгода назад, в марте. Следующая поставка, запланированная на май, была отложена из-за "частых военных действий в этом районе", заявили они. При этом МАГАТЭ не имеет возможности посетить это хранилище топлива с марта 2025 года, враг ссылается на соображения безопасности.

Однако в четверг и пятницу команда наблюдала за перевозкой нескольких десятков тонн дизельного топлива из двух разных мест за пределами площадки вблизи ЗАЭС на станцию.

"Без восстановления внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшее время станция может столкнуться с полным отключением электроэнергии примерно через десять дней", – предупредил Гросси.

В связи с этим МАГАТЭ работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня с целью скорейшего проведения ремонта линии "Ферросплавная-1" В случае успеха это будет седьмая подобная договоренность, достигнутая Агентством с конца прошлого года. Эти ремонтные работы должны восстановить внешнее электроснабжение станции.

В МАГАТЭ напомнили, что до начала полномасштабной войны ЗАЭС имела доступ к 10 линиям внешнего электроснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа Запорожская атомная электростанция 23-й раз с начала полномасштабной войны осталась без внешнего электроснабжения. Тогда отключение единственной действующей линии электроснабжения длилось около двух часов. После отключения электроснабжение удалось восстановить.

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