Заходили с разных направлений: силы ПВО сбили все БПЛА, которыми враг пытался атаковать Киев

К утру 10 сентября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе. Вражеские "Шахеды" заходили на столицу с разных направлений разными группами.

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Все вражеские беспилотники были уничтожены силами ПВО, обошлось без разрушений и пострадавших. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Враг не уменьшает интенсивность воздушных атак по Украине и по Киеву в частности с начала сентября. Ночью российские дроны вновь представляли угрозу для столицы. Воздушную тревогу в Киеве объявили около 04:00 и продолжалась она почти 2 часа. Все это время российские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений и разным группам. Но силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА врага были уничтожены", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, добавил Попко, в городе обошлось без разрушений и пострадавших. Он поблагодарил за это украинских воинов, защищающих киевлян от угроз с воздуха.

"Поэтому неутомимо благодарите всех Вооруженных Сил! И не забывайте сами соблюдать правила безопасности!" – призвал глава КМВА.

Напомним, накануне российские оккупанты снова обстреляли Никополь. В результате атаки погибла 16-летняя девушка, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что россияне ударили по Станиславу в Херсонской области. Пострадала женщина.