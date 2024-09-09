Заходили волнами: силы ПВО сбили все дроны, которыми РФ пыталась атаковать Киев

В ночь на 9 сентября российская террористическая армия вновь применила ударные БпЛА против Киева. Силами и средствами ПВО все ударные дроны были уничтожены на подступах к столице.

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Об этом сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Точное количество целей он не назвал, но известно, что баражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами. Тревога в столице длилась больше часа.

"Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", – уточнил Попко.

Он отметил, что тревоги, связанные с реальными угрозами, в Киеве раздаются практически каждую ночь, поэтому призвал не пренебрегать правилами безопасности и всегда пользоваться укрытиями.

Напомним, с вечера 8 сентября россияне запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили на Сумщине и Харьковщине, далее она распространилась на другие регионы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 сентября украинские пограничники во время налета российских дронов-камикадзе сбили два "Шахеда" в небе над Одесщиной. Всего ночью силами ПВО было сбито 15 ударных дронов и одну ракету Х-59.

– В НАТО осудили дроновую атаку страны-агрессора России на Украину, во время которой российские "Шахеды" залетели на территорию Румынии. Там назвали действия оккупантов "потенциально опасными".

– Президент Владимир Зеленский сообщил, что, начиная с 1 сентября, российские захватчики применили против украинцев более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 "Шахедов" и более 60 ракет разных типов.

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