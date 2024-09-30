Заходили волнами: силы ПВО уничтожили все дроны, которыми оккупанты пытались атаковать Киев

Защитники неба во время российской воздушной атаки ночью и утром 30 сентября сбили все "Шахеды", чтокружили над Киевом. В городе обошлось без разрушений и пострадавших.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он подчеркнул, что тревога из-за угрозы вражеского обстрела в столице длилась пять часов.

"Четвертая воздушная атака на Киев! Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и с разных направлений", – отметил чиновник.

По его словам, силами и средствами противовоздушной обороны все российские ударные дроны, угрожавшие столице, были обезврежены. Точное количество и тип БПЛА обнародуют Воздушные силы ВСУ.

Предварительно, в городе не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала.

"Снова упорно прошу киевлян и гостей города – будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда соблюдайте правила поведения во время объявления воздушной тревоги – следуйте к укрытию! Берегите себя!" – призвал начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях саперы-водолазы достали из реки Днепр в Киеве остатки вражеского дрона. Он был сбит силами украинского ПВО во время очередной российской атаки по столице Украины.

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