Российское командование, вероятно, планирует продвинуться в юго-восточную часть Днепропетровской области, чтобы поддержать цель Кремля захватить всю Донецкую область. Это может включать операции в южной и восточной частях Днепропетровщины по перекрытию украинских линий связи и окружению позиций в Донецкой области.

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Российские войска, уже близкие к границе Днепропетровской области, могут продвинуться на север, чтобы охватить украинские силы на юго-западе Донецка. Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В случае успеха это может привести к вытеснению украинских сил из районов юго-западнее Покровска, запад от Курахово и северо-востоку от Великой Новоселки. Для этого россияне должны охватить или обойти Великую Новоселку и перекрыть трассу T0518. Враг может использовать водные препятствия для дальнейшего продвижения, например, продвигаясь от Ровно до Великомихайловки (Днепропетровщина) вдоль реки Ворона. Если им удастся захватить Большую Новоселку, наступление может продолжиться на Новопавловке через Мокри Яли.

Это наступление, вероятно, не будет прямым нападением на Днепропетровскую область в краткосрочной перспективе, но Кремль стремится захватить значительную территорию южнее Днепра. В частности, Z-каналы неоднократно призывали Кремль совершить наступление на юго-восток Днепропетровщины для давления на ВСУ в районе Покровск - Курахово.

Российские планы по захвату Донецкой области через оккупацию части Днепропетровской области свидетельствуют о стремлении Кремля к капитуляции Украины и уничтожении ее суверенитета.

В документах Министерства обороны РФ, появившихся в сети 20 ноября, указываются намерения разделить Украину на три части: полная аннексия оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской области и Крыма, создание пророссийского марионеточного государства в Киеве под российской военной оккупацией, и разделение западных территорий среди соседей.

Днепропетровская область не была аннексирована Кремлем, но ограниченное продвижение российских войск может стать основой для будущих операций по оккупации этой области и других регионов.

Подразделения российских Центрального, Восточного и Южного военных округов проводят одновременные наступательные операции в Донецкой области, достигнув определенного тактического прогресса. Возможно, российское командование учится на ошибках после трех лет войны, хотя эффективность этого учения еще не ясна. Для наступления на Покровском направлении и севернее Кураховского водохранилища привлечены большие силы, включая ОМУ, 51-ю армию и другие подразделения. Эти скоординированные действия отличаются от предыдущих операций, когда российские силы действовали раздельно в разных зонах. Однако даже с повышенной взаимоподдержкой операции в Донецкой области не дают значительных результатов, а проблемы с командованием и совместимостью сил остаются препятствием для продвижения.

Ранее в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что на осенне-зимний период в России не изменилась основная задача – это выход на административные границы Донбасса и Луганщины. Стратегическая цель агрессора – полный контроль над Украиной – также неизменна.

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