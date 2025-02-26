Захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Проходит тысяча девяносто девятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Оккупанты применяют авиацию, в том числе сбрасывают КАБы, и совершают наземные атаки. Украинские защитники держат рубежи и решительно дают отпор врагу, не допуская прорыва обороны.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 26 февраля по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 58 боевых столкновений, почти половина из них пришлась на Покровское направление.

Российские обстрелы

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с РФ. Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Турья, Стариков, Большая Писаревка, Студенок, Чернацкое. Под авиаударами были Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло два штурмовых действия захватчиков в сторону Волчанская и Двухлетней. Вражеская авиация сбросила КАБы на Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг три раза пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Загрызового, продолжается один бой.

На Лиманском направлении агрессор атакует в районе Колодцев.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра, еще одна атака продолжается.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в районах Торецкого и Крымского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, пять боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили восемь атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Раздольное и Бурлацкое, еще одна атака – продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг проводит два штурмовых действия в направлении Волшебного, в то же время наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении длится два боестолкновения, противник пытается продвинуться в районе Пятихаток.

На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

На Курском направлении произошло десять боевых столкновений, пять – до сих пор. Кроме того, враг нанес 7 авиационных ударов, сбросил девять КАБ и совершил 193 артиллерийских обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность врага на 1170 оккупантов. Уничтожены также около 400 единиц военной техники и вооружений. Среди них – более 30 артсистем и 19 танков. Общие боевые потери российской армии в войне против Украины к утру 26 февраля достигли около 870 700 человек.

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