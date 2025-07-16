"Захватчики решили "стереть" Украину будто ластиком, а родители – соучастники": в оккупации детей усиленно готовят к войне

Российские захватчики бросили все силы на то, чтобы уничтожить национальную идентичность украинских детей и вырастить лояльное к Кремлю поколение. Более того, их по полной готовят воевать против Украины. В том, что люди в оккупации заложники и жертвы России, – однозначный факт, но есть нюанс.

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Школы превращают в военные лагеря

Образовательный процесс на временно оккупированных территориях Украины в 2025 году окончательно превратился в инструмент идеологического давления, русификации и милитаризации украинских детей.

"Российская оккупационная власть целенаправленно уничтожает украинскую идентичность в школах и внешкольных заведениях, внедряя систему, направленную на воспитание лояльного Кремлю поколения", – говорят в Центре национального сопротивления.

Вместо обучения происходит идеологическое "перевоспитание". На место украинских программ пришли российские стандарты с "основами духовно-нравственного воспитания", "историей отечества", "уроками мужества" и лекциями о "героях спецоперации".

К этому процессу активно привлекают оккупантов, представителей так называемых патриотических движений, в частности "Движения первых", "Юнармии" и подобных милитаризованных структур, подконтрольных министерству обороны РФ.

Показательны многочисленные случаи, когда российские оккупанты в форме проводили для школьников занятия по обращению с оружием, по сборке-разборке автоматов, а также "военно-патриотические квесты".

"В Луганске, Мариуполе, Токмаке, Мелитополе и других городах ВОТ регулярной практикой стали строевая подготовка, стрельба из пневматического оружия и участие детей в соревнованиях по "военно-прикладным" дисциплинам. Таким образом происходит постепенное превращение школ в военные лагеря с идеологической нагрузкой", – говорится в отчете ЦНС за первое полугодие 2025 года.

Упор на "новые регионы"

На оккупированных еще с 2014 года территориях Украины, в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму процесс промывания мозгов детей давно отточен. К сожалению, это привело к тому, что они считают Украину своим врагом.

"Ненавидят яростно. Не Россию, которая оккупировала их дом, а именно Украину. Увы, но это было неизбежно, годы оккупации не могли не сказаться. Да, есть еще подростки, которые после окончания школы хотят вырваться на подконтрольную Украине территорию, но давайте откровенно – их мало. Большинство связывают свою жизнь именно с Россией, да и позиционируют себя как россияне. Это уже потерянное для нас поколение", – поделилась своим мнением бывшая жительница Донецка Елена.

Женщина выехала из оккупированного города уже после полномасштабного российского вторжения после смерти лежачей матери. Однако до сих пор поддерживает контакты с родственниками на той территории.

Елена говорит, что, учитывая реалии жизни в оккупации, немало детей из Донецка после школы хотят поступать в российские вузы. Именно на территории РФ.

Ситуация же в так называемых новых регионах, которые российские захватчики оккупировали после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, отличается. Хотя и тут мало поводов для оптимизма.

"Передовым" регионом по усилиям оккупантов стала Запорожская область.

"На оккупированной части захватчики делают все, чтобы как можно быстрее "стереть" Украину будто ластиком. Дети – их приоритетная цель", – говорит бывший житель Мелитополя, который в самом начале большой войны вместе с семьей выехал в Запорожье.

Вот уже три года Олег служит в одном из подразделений, которое является составляющей Сил обороны Украины, а жена и двое детей перебрались в Киев. Он же по долгу службы поддерживает контакты с нашими людьми в оккупации.

По словам офицера, всех поголовно оставшихся в оккупации ни в коем случае нельзя назвать предателями. "У людей разные ситуации. Одна из весомых и болезненных причин – пожилые, больные родственники, которых не бросишь. И не всех можно вывезти. Но вот родители, которые вместе с детьми там остались, у меня вызывают двойственные чувства", – говорит защитник.

По его мнению, фактически они стали соучастниками российских оккупантов.

"Если в начале оккупации дети могли дистанционно учиться в украинских школах и не ходить в местные, куда завезли российских учителей и обучение стало вестись по российской программе, то сейчас это невозможно. Захватчики, полицаи проводили рейды и проверяли, почему дети не ходят в школу. Грозились лишить родительских прав, а сыновей и дочек отправить в детдом. И сейчас наши украинские дети поют гимн России, носят триколор, их учат считать героями военных преступников. Более того, их готовят воевать против Украины! Нетрудно представить, что с этим детьми будет, например, через пару-тройку лет. Потому да, я считаю их родителей соучастниками оккупантов", – добавил офицер.

Тем не менее спустя три года с оккупированной части Запорожской области продолжают выезжать люди. Это дорого, трудно, но не невозможно. И ничто не сравнится с возможностью дышать полной грудью – уже не во враждебной среде.