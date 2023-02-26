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Захватчики в Крыму усиливают оборону из-за страха деоккупации, на Донбассе тоже паникуют – Генштаб

Марина Лисничук
War
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Захватчики в Крыму усиливают оборону из-за страха деоккупации, на Донбассе тоже паникуют – Генштаб

Российские оккупанты на временно захваченных территориях паникуют из-за возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Так, в Крыму военные ВС РФ строят оборонительные сооружения, а на Донетчине "представители власти" бегут в Россию.

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Об усилении в рядах захватчиков страха деоккупации сообщил Генеральный штаб ВСУ. Данные опубликованы в сводке по военной ситуации в стране на утро 26 февраля.

Отмечается, что оккупанты наращивают оборону на территории Крымского полуострова, строя фортификационные сооружения.

Захватчики в Крыму усиливают оборону из-за страха деоккупации, на Донбассе тоже паникуют – Генштаб

Туда же военное руководство РФ отправило 150 срочников из Челябинской области, чтобы они выполняли инженерные работы в Крыму.

В то же время из-за опасений деоккупации территорий Украины, поспешно сложил полномочия "городской прокурор" Горловки на Донетчине.

"Он готовится к эвакуации на территорию РФ", – указали в Генштабе ВСУ.

Захватчики в Крыму усиливают оборону из-за страха деоккупации, на Донбассе тоже паникуют – Генштаб

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет делать справедливые шаги по деоккупации Крыма. По его словам, для освобождения полуострова идет большая моральная, техническая и военная подготовка.

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