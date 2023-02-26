Захватчики в Крыму усиливают оборону из-за страха деоккупации, на Донбассе тоже паникуют – Генштаб

Российские оккупанты на временно захваченных территориях паникуют из-за возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Так, в Крыму военные ВС РФ строят оборонительные сооружения, а на Донетчине "представители власти" бегут в Россию.

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Об усилении в рядах захватчиков страха деоккупации сообщил Генеральный штаб ВСУ. Данные опубликованы в сводке по военной ситуации в стране на утро 26 февраля.

Отмечается, что оккупанты наращивают оборону на территории Крымского полуострова, строя фортификационные сооружения.

Туда же военное руководство РФ отправило 150 срочников из Челябинской области, чтобы они выполняли инженерные работы в Крыму.

В то же время из-за опасений деоккупации территорий Украины, поспешно сложил полномочия "городской прокурор" Горловки на Донетчине.

"Он готовится к эвакуации на территорию РФ", – указали в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет делать справедливые шаги по деоккупации Крыма. По его словам, для освобождения полуострова идет большая моральная, техническая и военная подготовка.

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