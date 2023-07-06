Захватчиков догнало возмездие: появилось видео последствий "бавовны" в здании оккупационной администрации в Волновахе

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области здание администрации, где разместились российские захватчики и местные коллаборанты, серьезно повреждено в результате "бавовны" 5 июня. В сети появилось новое видео, демонстрирующее последствия прилетов.

Видео дня

Роликом утром в четверг, 6 июля, поделился в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он написал, что благодаря осмотрительности и профессионализму Сил обороны ни один гражданский или гражданский объект в городе не пострадал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Андрющенко пошутил, что оккупационная администрация немного "устала" от "приехавшей в гости кары небесной".

"Еще раз напоминаем: предать Украину и работать на оккупантов – дело опасное. Возмездие не просто неотвратимое, но иногда– внезапное и неожиданное", – написал политик.

Он отметил, что теперь у захватчиков в Волновахе "настоящая беда" с документами и базами данных.

На видео видно, что один снаряд разорвался на земле в непосредственной близости от фасада, однако были и прилеты по зданию. Администрация серьезно разрушена.

Напомним, что Волноваха оказалась во временной оккупации ВС РФ 12 марта 2022 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 6 июля в оккупированной Макеевке захватчиков посетила очередная "бавовна". Жители видели дым, поднимающийся в небо.

– Днем 5 июля взрывы прогремели в районе железной дороги в оккупированной Ясиноватой. В сети писали о возможном поражении вражеского состава боеприпасов. На месте прилета горели фуры и железнодорожные вагоны.

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