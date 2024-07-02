Законная военная цель: в ВМС заверили, что Россия не может защитить Керченскую переправу от ударов

Российские оккупанты пока что используют Керченскую паромную переправу, которую они восстановили после украинской атаки. Она является основным логистическим путем для врага, поэтому остается законной военной целью для Сил обороны. А оградить переправу от ударов захватчики не могут.

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Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Восстановили, используют, в принципе. Вопрос – на сколько хватит ее, но у них выбора нет особо. Это основной логистический путь для них для обеспечения группировки. Таковым он был и до момента поражения. Поражение было неслучайным, учитывая то количество логистики, которое на себя берет эта паромная переправа, а это больше трех четвертей, то, соответственно, это законная военная цель. Потому что именно она обеспечивает группировку и в Крыму, и на юге Украины также", – рассказал Плетенчук.

Он также отметил, что оккупанты пытаются усиливать защиту переправы, но перекрыть Керченский пролив они полностью не могут.

"Они периодически там проводят определенные мероприятия, пытаются еще что-то стянуть, очередной забор построить, но, опять же, для них проблема в том, что перекрыть полностью Керченский пролив они не могут себе позволить, там осуществляется гражданское судоходство, туда заходят суда под иностранными флагами, заходят они в официально признанные порты, Таганрогский залив и тому подобное", – сказал спикер.

Плетенчук подчеркнул, что оккупанты не могут на 100% защитить Керченскую переправу.

"В принципе, ничего нельзя защитить на 100%, особенно когда есть желание уничтожить этот объект", – подчеркнул он.

Напомним, что ночью 30 мая Силы обороны разгромили паромную переправу российских оккупантов в Керчи. Однако вскоре переправа заработала снова.

Как сообщал OBOZ.UA, ключевым элементом военной логистики армии России в оккупированном Крыму сейчас является не Крымский мост, а Керченская паромная переправа. Она была поражена ракетным ударом в ночь на 30 мая, однако по состоянию на 18 июня уже возобновила работу.

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