Не Керченский мост: Плетенчук назвал ключевой элемент логистики армии РФ в Крыму

Ключевым элементом военной логистики армии России в оккупированном Крыму сейчас является не Крымский мост, а Керченская паромная переправа. Она была поражена ракетным ударом в ночь на 30 мая, однако по состоянию на 18 июня уже возобновила работу.

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Об этом в субботу, 22 июня, в эфире национального телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Ранее он также отмечал, что Крымский мост не выдерживает логистическую нагрузку, поэтому в России вынуждены искать альтернативы.

"Железная дорога, которую они так помпезно строят, в принципе, далека до завершения. Если мы говорим о плановом соединении Ростова с Крымом, то об этом пока рано говорить", – сказал Плетенчук.

Напомним, что ночью 30 мая Силы обороны разгромили паромную переправу российских оккупантов в Керчи. Враг активно использовал ее для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

Однако вскоре переправа заработала снова – по словам Плетенчука, она не является гражданской и обеспечивает три четверти военные логистики врага для обеспечения Крыма и южной группировки РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают усиливать защиту Крымского моста от атак украинских морских дронов. Количество защитных барж возле него увеличилось в полтора раза, а под самой переправой также появились конструкции, похожие на пирсы.

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