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Роман Бочкала
Роман Бочкала
Военный журналист

Блог | Закулисье по производству бронеавтомобилей LAVR для Украины, которые хорошо себя показали на фронте

Закулисье по производству бронеавтомобилей LAVR для Украины, которые хорошо себя показали на фронте

А теперь как и обещал. По просьбе подписчиков. Немного закулисья по производству бронеавтомобилей LAVR. Имел возможность все увидеть своими глазами.

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Бронемашини LAVR виробляє компанія LAVR International LLC – уповноважений оборонний підрядник уряду США. Компанія займається розробкою індивідуальної броньованої зброї світового класу транспортних засобів.

Закулисье по производству бронеавтомобилей LAVR для Украины, которые хорошо себя показали на фронте
Закулисье по производству бронеавтомобилей LAVR для Украины, которые хорошо себя показали на фронте
Закулисье по производству бронеавтомобилей LAVR для Украины, которые хорошо себя показали на фронте

Бронеавтомобілі LAVR Titan належать до категорії багатозадачних мінно-стійких машин, що призначені для використання у зонах важких бойових дій. Цей високопрохідний, добре броньований автомобіль, обладнаний засобами вогневого ураження та, за необхідності, іншими опціями. Добре себе зарекомендували під час експлуатації на фронті.

Закулисье по производству бронеавтомобилей LAVR для Украины, которые хорошо себя показали на фронте
Закулисье по производству бронеавтомобилей LAVR для Украины, которые хорошо себя показали на фронте

Вони є різні. Умовно кажучи маленькі - побудовані на базі шасі Toyota Land Cruiser 70. Та великі - Ford 550 та Dodge Ram. Можуть перевозити 8, 10 та 12 бійців відповідно. А тепер увага. Що надважливо в умовах бойових дій - ці машини мають V-подібне протимінне днище.

Виробник гарантує, що броня LAVR витримує обстріл зі зброї калібру 5,45 мм та 7,62 мм, а також влучання уламків снарядів під час мінометного чи артилерійського обстрілу. Рівень бронезахисту CEN Level B6/7 або STANAG level II.

В Україні на броньовики додатково встановлюється кулемет будь-якого калібру в залежності від поставлених завдань. Також можливо додатково оснащувати іншим устаткуванням. Зокрема ЗУшку - бачив особисто.

Закулисье по производству бронеавтомобилей LAVR для Украины, которые хорошо себя показали на фронте
Закулисье по производству бронеавтомобилей LAVR для Украины, которые хорошо себя показали на фронте

Кому цікаво детально ознайомитися з модифікаціями бронемашин LAVR - заходьте за посиланням. Слава захисникам України!!!

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