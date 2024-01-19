А теперь как и обещал. По просьбе подписчиков. Немного закулисья по производству бронеавтомобилей LAVR. Имел возможность все увидеть своими глазами.

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Бронемашини LAVR виробляє компанія LAVR International LLC – уповноважений оборонний підрядник уряду США. Компанія займається розробкою індивідуальної броньованої зброї світового класу транспортних засобів.

Бронеавтомобілі LAVR Titan належать до категорії багатозадачних мінно-стійких машин, що призначені для використання у зонах важких бойових дій. Цей високопрохідний, добре броньований автомобіль, обладнаний засобами вогневого ураження та, за необхідності, іншими опціями. Добре себе зарекомендували під час експлуатації на фронті.

Вони є різні. Умовно кажучи маленькі - побудовані на базі шасі Toyota Land Cruiser 70. Та великі - Ford 550 та Dodge Ram. Можуть перевозити 8, 10 та 12 бійців відповідно. А тепер увага. Що надважливо в умовах бойових дій - ці машини мають V-подібне протимінне днище.

Виробник гарантує, що броня LAVR витримує обстріл зі зброї калібру 5,45 мм та 7,62 мм, а також влучання уламків снарядів під час мінометного чи артилерійського обстрілу. Рівень бронезахисту CEN Level B6/7 або STANAG level II.

В Україні на броньовики додатково встановлюється кулемет будь-якого калібру в залежності від поставлених завдань. Також можливо додатково оснащувати іншим устаткуванням. Зокрема ЗУшку - бачив особисто.

Кому цікаво детально ознайомитися з модифікаціями бронемашин LAVR - заходьте за посиланням. Слава захисникам України!!!