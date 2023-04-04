Залужный и генерал Милли обсудили будущее контрнаступление ВСУ и ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В процессе разговора был поднят вопрос поставок оружия и снарядов для ВСУ.

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Об этом сообщил Залужный в своем Telegram-канале. Особое внимание было уделено вопросу поставок систем противовоздушной обороне для Украины.

"Провел содержательные телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на линии фронта. Ситуация сложная, но контролируемая", – написал главнокомандующий Вооружёнными силами Украины.

Как заявил Залужный, главным вопросом переговоров стали поставки вооружения и снарядов для украинских бойцов. При этом, особое внимание было уделено именно системам ПВО, которые бы помогли уменьшить негативные последствия от вражеских обстрелов.

"Обсудили будущие шаги Вооруженных Сил по деоккупации территории нашего государства. Договорились и дальше активно взаимодействовать. Я благодарен генералу Милли за последовательную поддержку нашего государства", – добавил Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что нашим защитникам нужны многофункциональные истребители F16. Их можно использовать для ликвидации морских, наземных и воздушных целей.

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