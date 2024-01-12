Залужный и Наев наградили наградами зенитчиков из Белоцерковского полка

Воины 1129 Зенитного ракетного Белоцерковского полка получили поощрительные отличия от главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного и командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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Об этом рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан, который и передал награды украинским защитникам.

"Имел в честь от имени Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и командующего объединенными силами ВСУ генерала лейтенанта Сергея Наева вручить поощрительные отличия воинам 1129 года Зенитного ракетного Белоцерковского полка", – отметил Штефан.

По словам полковника Штефана, воины этого полка охраняют небо центральных регионов Украины от вражеских воздушных атак.

"Спасибо за ваше мужество, героизм и волю к победе! Слава вам, Воины", – написал Штефан.