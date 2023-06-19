Залужный и Шаптала посетили войска, которые выполняют самые сложные задания на фронте. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала посетили украинских военных, которые сейчас выполняют самые сложные задачи на передовой. Они провели работу в группировках войск, действующих в тех районах, где идут самые ожесточенные бои.

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Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Залужного в понедельник, 19 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Главнокомандующий ВСУ отметил, что российские захватчики всеми силами пытаются не допустить продвижения подразделений Сил обороны на фронте.

Для этого оккупанты развернули целую систему фортификационных укреплений, плотно заминировали местность и накопили большое количество резервов.

Однако, несмотря на то сопротивление, которое оказывает российская оккупационная армия, украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы освободить все временно захваченные врагом территории. Командование ВСУ отмечает, что операция продолжается по плану.

"Благодарю каждого, кто приближает Победу!" – написал Залужный.

Ранее он показал эффектное видео освобождения Пятихаток на Запорожье от российских оккупантов. Защитники Украины буквально выжигали врага на каждом метре земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Его участники максимально сосредоточились на двух темах: на фронте и бригадах наступления.

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