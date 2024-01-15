Залужный обсудил с американским коллегой Брауном прогнозы по войне на 2024 год

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генералом Чарльзом Брауном по поводу ситуации на поле боя в Украине. Военачальники подробно обсудили ход действий на отдельных участках на передовой.

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Об этом Залужный сообщил на своем канале в Telegram. Телефонный разговор состоялся в понедельник, 15 января.

Главком отметил, что поделился с Брауном результатами анализа боевых действий в 2023 году, а также прогнозами на 2024 год. Военачальники, как сказано в сообщении, обменялись мнениями "по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес".

"Поблагодарил генерала Брауна и весь американский народ за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российским агрессором", – подчеркнул Залужный.

Ранее стало известно, что Залужный обсудил ход действий на передовой в Украине с начальником Штаба обороны вооруженных сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. В частности, они обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, по убеждению Залужного, войну с Россией невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. ВСУ нужны инновационные военные технологии, поскольку ситуация на поле боя зашла в тупик.

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