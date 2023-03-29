Залужный обсудил с генералом Каволи военную помощь ВСУ: Украине нужна победа

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел переговоры с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. В фокусе особого внимания во время разговора находились оборонительные вопросы.

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В частности, речь шла о поставках вооружения, техники и боеприпасов, а также о дальнейшем сотрудничестве, целью которого является победа Украины в войне с Россией. Подробности Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных Сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обратили внимание на важные оборонные вопросы. Обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов. Поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую очень важную помощь" – отметил Залужный.

Главком ВСУ также подчеркнул, что сотрудничество будет продолжено и дальше.

"Договорились и дальше активно взаимодействовать. Украине нужна победа", - подчеркнул Залужный.

Напомним, Залужный наградил воина бригады им. Сера, отразившего атаку превосходящих сил врага. вручил "Золотой Крест" и наградное оружие бойцу 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслану Зубареву. Именно этот воин, более известный под псевдо "Хищник", в ближнем бою уничтожил нескольких оккупантов и вражескую БМП-2. Видео отражения российского штурма называют "самым зрелищным боем 2023 года".