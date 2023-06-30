Залужный оценил, повлиял ли 'бунт' Пригожина на ситуацию на фронте в Украине и высказался о ядерной угрозе

Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный заявил, что "бунт" "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным не повлек за собой заметных изменений на фронте. Он отметил, что во время событий защита противника не ослабла.

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Об этом Залужный рассказал в интервью The Washington Post. Так, худший сценарий развития войны, который должен принять во внимание генерал, – это возможность использования Путиным ядерного оружия.

Некоторые считают, что контрнаступление Украины получило благоприятный толчок в минувшие выходные, когда командир "Вагнера" Евгений Пригожин возглавил "бунт" наемников для наступления на Москву. Однако главнокомандующий Залужный не убежден в этом. По его словам, войска Пригожина уже покинули линию фронта после захвата Бахмута месяц назад, поэтому никаких заметных изменений на поле боя во время "восстания" не было.

"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-нибудь", – сказал он.

Также из-за того, что некоторые бойцы "Вагнера" присоединятся к Пригожину в Беларуси, главнокомандующему придется рассмотреть новую дополнительную угрозу северной границе Украины, поскольку часть наемников перемещается туда.

"Наша задача – подготовиться к худшим и возможным сценариям. И мы будем стараться минимизировать возможные последствия того, что может быть", – отметил генерал.

Залужный должен учесть также и самый худший сценарий, заключающийся в возможной угрозе использования ядерного оружия со стороны России. Так, недавно Владимир Зеленский предупредил, что украинская разведка получила информацию о планах российских войск по "террористическому акту с выбросом радиации" на оккупированной Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе. В то же время Залужный подчеркнул, что эти сигналы не остановят украинское контрнаступление.

"Меня это совсем не останавливает, – сказал Залужный. – Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то поступают извне: "Бойтесь ядерного удара". Ну что, нам сдаваться?"

Напомним, что Буданов дал прогноз, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года, и высказался по поводу судьбы российского диктатора. В частности, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, свергнут ли в России Путина.

Глава ГУР МО считает, что после "мятежа" ФСБ России получила задачу ликвидировать Пригожина. На подготовку операции по ликвидации уйдет некоторое время, кроме того, остается открытым вопрос, отважатся ли сотрудники российской спецслужбы выполнить приказ.

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