Залужный поблагодарил генерала Милли за службу и познакомился с его преемником

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выразил благодарность генералу Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов США, за его службу. Он также познакомился с преемником Милли генералом Чарльзом Брауном.

Это произошло во время телефонного разговора во вторник, 26 сентября. Такую информацию Залужный опубликовал в своем Telegram-канале.

"Сегодня провел итоговый телефонный разговор с генералом Марком Милли в его действующем статусе. Во время переговоров со стороны партнеров присутствовал генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США", – говорится в сообщении.

По словам главнокомандующего, в ходе переговоров стороны договорились продолжать работу по усилению Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией.

Также была обсуждена ситуация на фронте. Залужный, в частности, проинформировал партнеров о ходе оборонных и наступательных операций. Он подчеркнул, что обстановка контролируется. Наши воины не допустили ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, Силы обороны продолжают двигаться вперед.

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Кроме того, главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал об основных потребностях нашей армии. Речь идет, среди прочего, о средствах противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасах.

"В завершение разговора еще раз лично и от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил генерала Милли за службу для нашей страны. Вместе – к Победе!" – резюмировал Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден сообщил Зеленскому, что США пришлют Украине небольшое количество ракет ATACMS. Об этом сообщило издание NBC News, ссылаясь на слова трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомого с ходом дискуссий.

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