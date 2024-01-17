Заманили в ловушку: западный аналитик озвучил версию сбивания российского самолета А-50 над Азовским морем

Украинские экипажи радаров и ракет, сбивших российский самолет ДРЛВ А-50, заманили его в ловушку. Вероятно, это произошло, когда украинские бомбардировщики Су-24 нанесли удар по объектам ВВС России по всему оккупированному Крымскому полуострову.

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Соответствующую теорию озвучил аналитик Том Купер, пишет Forbes. По его словам, несколько радаров были выведены из строя – уцелевшие ракетные батареи на полуострове частично "ослепли", особенно на севере, где рельеф местности может маскировать украинские самолеты, беспилотники и приближающиеся ракеты.

Поэтому, как предположил Купер, российское командование сделало очевидную, но глупую вещь: одному из немногих их самолетов-радиолокаторов А-50У, обычно летающих далеко на юг над Азовским морем, приказали продвинуться дальше на север, чтобы расширить покрытие радиолокаций над большей частью Крыма. Поворотный радар А-50 может видеть цели размером с самолет на расстоянии почти 200 миль.

ДРЛВ А-50 сопровождал воздушный командный пункт Ил-22М с около 10 членами экипажа. Этот самолет является радиорелейной платформой. Его экипаж помогает экипажу А-50, обеспечивая связь и передачу данных, для которых А-50 не хватает мощности и обработки.

Как говорится в материале, спутниковые снимки и радиолокационные данные указывают на то, что самый северный маршрут полета А-50 лежит над оккупированным Бердянском, всего в 75 милях от линии фронта. Это в пределах досягаемости единственной батареи зенитно-ракетных комплексов "Патриот" из трех, которые украинские военно-воздушные силы развернули вдоль южного фронта.

"Все, что нужно было сделать украинцам – это тайно развернуть соответствующий ЗРК, чтобы поразить оба самолета с большого расстояния. Возможно, это был один из зенитно-ракетных комплексов С-300. Возможно, один из PAC-2/ 3", – написал Купер.

Кроме того, есть некие факты, указывающие на объединение систем С-300 и Patriot. Отмечается, что истребитель-бомбардировщик Су-34 российских ВВС обнаружил ранее неизвестную украинскую батарею С-300, включившую свой радар за несколько минут до того, как были сбиты А-50 и Ил-22.

"Patriot включил свой радар всего на несколько секунд: достаточно долго, чтобы получить собственные данные наведения, но слишком коротко, чтобы россияне могли надежно обнаружить ее излучение и оценить их как угрозу", – предположил Купер.

"И тогда украинцы запустили свои ракеты", – отметил он.

Когда комплексы отстрелялись, украинские экипажи быстро их упаковали, чтобы избежать любого возможного российского возмездия.

Ранее отмечалось, что у РФ осталось 8 самолетов ДРЛВ А-50. Однако Купер утверждает, что их всего два. Остальные шесть нуждаются в модернизации и капитальном ремонте.

"Если военно-воздушные силы РФ не хотят рисковать двумя последними пригодными к полетам А-50, они должны смириться со своей новой неспособностью обеспечить радиолокационное покрытие всего Крыма", – отметил аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 января Украина подтвердила, что Силы обороны в ночь на 14 января уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили командно-десантный самолет Ил-22.

– В ІSW отметили, что в России массово продвигается тезис, якобы поражение А-50 осуществили не украинцы, а российская ПВО, открывшая "дружеский огонь". Фейк о "человеческом факторе" как ключевой причине потери самолетов нужен РФ, чтобы убедить своих пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны для них.