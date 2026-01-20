Заманивают выплатами: в России студентов колледжей вербуют на войну против Украины

Страна-агрессор Россия вербует студентов на войну в Украину. Одно из предложений по службе в войсках беспилотных систем было зафиксировано в автотранспортном колледже города Омск.

Об этом пишут российские Telegram-каналы. За подписание договора обещают значительные выплаты до 500 тысяч рублей.

Что известно

Отмечается, что пункт отбора на военную службу в Омске систематически организует мероприятия, направленные на привлечение граждан к участию в войне против Украины.

"Сейчас пункт сконцентрировался на том, чтобы вербовать мужчин на службу в так называемые войска беспилотных систем", – говорится в сообщении.

Так, к студентам автотранспортного колледжа города пришел военнослужащий, который рассказал о "службе мечты", где нужны молодые, подготовленные и интеллектуально развитые люди, которые хорошо "разбираются и увлекаются компьютерными играми".

Он также отметил, что речь идет о формировании якобы высокоэффективного подразделения, которое уже сейчас использует современные тактики применения различных типов беспилотников.

Студентам, которые соглашаются подписать контракт, обещают до 500 тысяч рублей за поражение противника и гарантию увольнения со службы после завершения срока договора при условии отказа от его продления, а также уверяют в якобы сниженных рисках попадания под огневое воздействие.

Напомним, российская армия во временно оккупированном Крыму готовит операторов дронов из студентов колледжей. Ситуация уже наблюдается в Симферополе. Россияне заявили, что это уже десятый колледж, где проводится такое мероприятие, и что они проводятся не только в колледжах, но и в школах.

Как писал OBOZ.UA, в России планируют открыть 15 новых высших учебных заведений до 2034 года, но вместо получения гражданского образования студенты будут получать военные специальности. Таким образом руководство Кремля поощряет молодежь связать свою жизнь с войной.

