Замороженные российские активы можно использовать для возмещения ущерба пострадавшим от войны: Жолнович озвучила критерии

В Министерстве социальной политики Украины заявили о важности создания реестра пострадавших от российской агрессии. Людям, жизни и здоровью которых был причинен вред, должны быть возмещены убытки, а ресурсом для этого могут стать замороженные российские активы.

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Об этом в интервью "Укринформу" сказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович. Она подчеркнула, что каждый украинец, понесший моральные или физические потери из-за войны, должен получить возмещение от страны-агрессора РФ.

Для этого необходимо создать реестр с полной информацией о пострадавших. Министр отметила, что в первом чтении приняли законопроект о создании такого реестра, сейчас он готовится ко второму чтению.

"Касательно статуса ВПЛ говорится о вынужденном обстоятельстве, которое произошло с людьми – они пострадали от российской агрессии. И этот факт не изменится – ни через год, ни через 10 лет… Поэтому для нас очень важно создать реестр пострадавших от российской агрессии, которым был причинен вред жизни и здоровью. Мы сейчас работаем над этим", – говорит Жолнович.

По ее словам, источником для компенсации ущерба, нанесенного гражданам, могут стать замороженные российские активы.

"Думаю, что на каком-то этапе из этих средств будут возмещаться, в частности, и ущерб, нанесенный жизни и здоровью. Специалисты, которые занимаются международным компенсационным механизмом, рассматривают возмещение вреда, причиненного внутренне перемещенным лицам. Однако сначала ее получат потерявшие люди, потерявшие жилье: этот реестр уже есть, и данные об этих людях уже готовы к рассмотрению в этом международном компенсационном механизме", – подчеркнула министр.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия предлагает замораживать активы Центрального банка России в странах G7 на сумму более 280 миллиардов долларов, что предусматривает поддержку Украины из-за бессрочной заморозки или на определенные периоды. Эти меры призваны обеспечить стабильность и предсказуемость, усиливая давление на Россию для завершения войны и выплаты репараций.

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