Многие считают, что заморозка по ЛБС (линии боевого соприкосновения) — это идеальный компромисс, который сейчас объективно устроил бы абсолютно всех игроков. Логика якобы железная: ресурсы истощены, усталость максимальная, нужна пауза, которую должны зафиксировать переговоры. И это действительно бы сработало с кем угодно. Вот только есть один критический нюанс — россияне на нее не пойдут.

Идея "давайте просто перестанем стрелять и проведем границу по окопам, разведем стороны войсками ООН и минами" звучит соблазнительно для уставшей психики, но она абсолютно оторвана от реалий российской государственной машины.

Во-первых — Путин особо не рискует. Все эти истории о дворцовых переворотах мы уже видели во время похода Пригожина на Москву, Мильчакова, которые извиняются перед кадыровцами, и как те бросают людей в багажник прямо на Красной площади, а свидетели только бледнеют, убегают и снимают все на телефоны. Политическое поле зачищено. Гиркин пишет письма из тюрьмы, оппозиции на выбор предлагают "Новичок" или плакаты по "нашим мальчикам" из безопасного ЕС, а военкоры и блогеры, которые слишком громко выражают недовольство, мгновенно переезжают в штурмовые роты или колонии.

Фидель Кастро дожил до 90 лет, и Путин так может, а хочет вообще до 120. Ждать табакерки — это как ждать, когда рак свистнет, или надеяться встретить динозавра на улице: математика на уровне самообмана. Кроме того, остановка по текущей линии фронта означает, что Россия официально соглашается на то, что "Украина оккупировала часть России". Херсон и Запорожье, включая областные центры, по конституции оккупантов — это "матушка Россия". Для авторитарного режима, который держится на мифе о "непобедимом собирателе земель", такая остановка — это демонстрация тотальной импотентности. А реальный переворот в РФ\СССР\Ри — всегда силовики. Не дать им повод думать, что Акела промахнулся — задача минимум для кремлевского режима.

Пока одни российские элиты становятся миллиардерами на заказах, а другие — выгребают деньги из бюджета через "гробовые", их система работает на обороты, которые невозможно просто "выключить". Любая пауза без ощутимого поражения — это лишь время для них, чтобы отстроить стволы, заводы и офицерский состав для следующего удара. Единственный путь к реальным переговорам — это превратить их тыл в логистический ад.

