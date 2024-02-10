'Замысел агрессоров понятен': в ВСУ назвали главное намерение оккупантов по Авдеевке

Российские оккупационные войска сосредоточивают основные усилия на Авдеевском направлении, где хотят установить контроль над логистическими путями. Однако наши защитники дают достойный ответ врагу и усиливают свои позиции.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, замысел путинской армии понятен ВСУ: захватчики хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения украинских подразделений на северном фланге.

"Мы даем адекватный ответ на действия противника. Усиливаем предел блокировки, выставляем дополнительные огневые позиции, задействуем свежие эффективные силы. Логистическая поставка продолжает осуществляться", – подчеркнул он.

За последние сутки по всей операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг совершил 17 авиаударов, провел 57 штурмовых операций и совершил 599 артобстрелов.

Отмечается, что наши военные продолжают стойко удерживать оборону.

Общие потери противника за прошедшие сутки на направлении составили 361 российских оккупантов и 13 единиц военной техники, не считая БпЛА.

В частности, речь идет о 2 танках, 1 боевой бронемашине, 1 артсистеме, 6 автомобилях и 3 единицах специальной техники. Также украинские защитники уничтожили 2 склада боеприпасов. Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 145 БпЛА разных типов.

"Вместе победим! Слава Украине!" – резюмировал Тарнавский.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики заходят на окраины Авдеевки Донецкой области. Однако город находится под контролем Сил обороны Украины, Авдеевка продолжает сопротивление.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в Авдеевке сражения с российскими оккупационными войсками ведутся не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.

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