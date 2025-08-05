'Замысел утвержден нашим президентом': Буданов намекнул, что скоро в России может 'что-то грохнуть'

Враг в тылу начал получать "по зубам" значительно чаще, и это уже не единичные акции – каждый день на России "что-то где-то гремит". И враг должен все это воспринимать всерьез и ежедневно бояться того, что у него может "что-то сильно громыхнуть".

Об этом сказал руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона. Он отметил, что в России "есть проблемы".

"Поскольку я являюсь частью этого всего и как минимум немного зная замысел, который утвержден нашим президентом, могу прямо сказать – все будет продолжаться до того момента, пока мы не закончим всю эту войну. И России нужно все это воспринимать всерьез. Потому что в конце концов, у нас есть проблемы, но у них – так же", – заявил Буданов.

Главный разведчик Украины также прокомментировал операцию ГУР по получению документов на новейшую российскую подводную лодку "Князь Пожарский". По его словам, это является больше показательным шагом.

Буданов отметил – как только Россия начала строить эту субмарину, ГУР уже работала по этому объекту.

"По субмарине – это больше показательный шаг, потому что РФ очень помпезно представила эту субмарину и буквально через несколько дней, как говорится, мы показали им реальное состояние. Понятно, что эта документация была добыта за определенный промежуток времени, давайте так скажем", – отметил Буданов.

Напомним, что украинские разведчики получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке страны-агрессора России. Речь идет об атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А" – один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля.

В ГУР отметили, что информация, полученная разведчиками, позволяет определить технические особенности и ограничения не только этой субмарины, но и других подводных лодок проекта 955А, имеющих решающее значение для поддержания имперского мифа о мощи России.

Как сообщал OBOZ.UA, в России произошла крупная утечка данных о секретных ядерных объектах. В результате этого в открытом доступе оказались полные схемы одной из баз ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в городе Ясный Оренбургской области. Обычно внутренние планы таких объектов являются особо охраняемой тайной. Но благодаря халатности российских чиновников теперь известно, как устроены ядерные ракетные базы РФ.

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