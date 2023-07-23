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Запад должен изменить подход к подготовке ВСУ, иначе придется дорого заплатить – The Guardian

Екатерина Белоброва
War
2 минуты
4,3 т.
Запад должен изменить подход к подготовке ВСУ, иначе придется дорого заплатить – The Guardian

Западные партнеры перевели приоритет на обучение украинских солдат аккурат при передаче западных танков и БМП. Однако начали проводить тренировки на своих полигонах аж в январе 2023 года, хотя решение о необходимости учений было принято еще в сентябре 2022.

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Это позволило получить российским войскам серьезную фору, и укрепить позиции в таких направлениях, как левобережный Днепр Херсонской области. Об этом рассуждает старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб Джейк Уотлинг, опубликовав материал в The Guardian.

"Еще одна проблема заключается в том, что большая часть предоставляемого обучения была плохо разработана. Отдельные солдаты могут обучаться в Украине. Что там непросто сделать – полигоны Украины являются мишенью для российских ударов, так это боевую подготовку над ротой. По этой причине для некоторых украинских подразделений организована коллективная подготовка на европейских полигонах. Однако у западных вооруженных сил есть мантра, согласно которой вы должны "тренироваться во время боя", – указано в статье.

Уотлинг указал, что бойцы ВСУ ясно дали понять, что они не смогли сделать это на западных полигонах. Они не могут управлять своими БПЛА из-за нормативных ограничений или использовать собственное программное обеспечение для управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО.

Запад должен изменить подход к подготовке ВСУ, иначе придется дорого заплатить – The Guardian

По словам ученого, бюрократические ограничения подчеркивают серьезную проблему для партнеров Украины. Хотя от боев, которые ведут украинские солдаты, прямо зависит судьба и стабильность всего континента.

"Если этот вопрос не будет решен, то преимущества, которыми в настоящее время пользуется Украина, исчезнут, а НАТО будет бороться за достижение целей готовности, согласованных в Вильнюсе. Таким образом, будущее европейской безопасности зависит от способности западных столиц смотреть в будущее и принимать своевременные решения. Нам каждый день напоминают о цене промедления кадры с освобожденных украинских территорий, таких как Буча, Гостомель, часть Херсонщины", – заключил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное издание The Wall Street Journal указало на нехватку подготовки и вооружения у ВСУ перед контрнаступлением, о котором западные партнеры знали. В то же время военные РФ имеют низкий боевой дух из-за истощения, плохого снабжения и междоусобицы в Кремле и, очевидно, не могут перехватить инициативу на фронте.

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