Запад должен изменить подход к подготовке ВСУ, иначе придется дорого заплатить – The Guardian

Западные партнеры перевели приоритет на обучение украинских солдат аккурат при передаче западных танков и БМП. Однако начали проводить тренировки на своих полигонах аж в январе 2023 года, хотя решение о необходимости учений было принято еще в сентябре 2022.

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Это позволило получить российским войскам серьезную фору, и укрепить позиции в таких направлениях, как левобережный Днепр Херсонской области. Об этом рассуждает старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб Джейк Уотлинг, опубликовав материал в The Guardian.

"Еще одна проблема заключается в том, что большая часть предоставляемого обучения была плохо разработана. Отдельные солдаты могут обучаться в Украине. Что там непросто сделать – полигоны Украины являются мишенью для российских ударов, так это боевую подготовку над ротой. По этой причине для некоторых украинских подразделений организована коллективная подготовка на европейских полигонах. Однако у западных вооруженных сил есть мантра, согласно которой вы должны "тренироваться во время боя", – указано в статье.

Уотлинг указал, что бойцы ВСУ ясно дали понять, что они не смогли сделать это на западных полигонах. Они не могут управлять своими БПЛА из-за нормативных ограничений или использовать собственное программное обеспечение для управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО.

По словам ученого, бюрократические ограничения подчеркивают серьезную проблему для партнеров Украины. Хотя от боев, которые ведут украинские солдаты, прямо зависит судьба и стабильность всего континента.

"Если этот вопрос не будет решен, то преимущества, которыми в настоящее время пользуется Украина, исчезнут, а НАТО будет бороться за достижение целей готовности, согласованных в Вильнюсе. Таким образом, будущее европейской безопасности зависит от способности западных столиц смотреть в будущее и принимать своевременные решения. Нам каждый день напоминают о цене промедления кадры с освобожденных украинских территорий, таких как Буча, Гостомель, часть Херсонщины", – заключил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное издание The Wall Street Journal указало на нехватку подготовки и вооружения у ВСУ перед контрнаступлением, о котором западные партнеры знали. В то же время военные РФ имеют низкий боевой дух из-за истощения, плохого снабжения и междоусобицы в Кремле и, очевидно, не могут перехватить инициативу на фронте.