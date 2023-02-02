Запад должен предоставить Украине все виды оружия, кроме ядерного, – избранный президент Чехии Петр Павел

Новый президент Чехии Петр Павел, который примет присягу 9 марта, призвал западные государства не ставить никаких ограничений на военную помощь Украине в противостоянии агрессии России. Он считает, что Киев должен получить от партнеров все виды оружия.

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Исключением должно стать только ядерное оружие. Об этом политик сказал в интервью изданию AFP, опубликованном в четверг, 2 февраля. Павел отметил, что не видит никаких причин, чтобы страны ставили табу на передачу украинской армии вооружения.

"Украина не может бороться с таким сильным противником без бронированных технологий, беспилотников, артиллерии и ракет большой дальности, а также, возможно, и без истребителей", – добавил он.

При этом он призвал Запад занять единую позицию относительно военной помощи Украине. Это даст больше шансов на то, что страну-агрессор Россию удасться победить.

"Нам нужно передать Украине все средства, чтобы помочь выгнать российскую армию. Важно показывать постоянную поддержку Киева и желание продолжать помощь", – подчеркнул Павел.

Ранее Петр Павел высказал убеждение, что украинское государство достойно стать членом НАТО. По его мнению, это станет возможным после окончания войны, начатой Россией.

Новый президент Чехии сказал, что украинские военные будут самыми опытными в Европе, а Украина "заслуживает того, чтобы быть частью сообщества демократических стран".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что новоизбранный президент Чешской Республики пообещал продолжить поддерживать Украину. Он планирует посетить нашу страну по приглашению Владимира Зеленского.

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