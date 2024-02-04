'Запад проиграл в борьбе против Путина': роспропаганда запустила фейк с новым 'экспертом'

Кремлевская пропаганда продолжает распространять мифы о "непобедимости" своего военно-промышленного комплекса. Более того, в РФ выдали легенду, что Запад якобы уже проиграл борьбу с диктатором Владимиром Путиным.

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При этом агрессор пытается лгать с помощь европейских "экспертов". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Пропагандисты врут, что попытки сдержать небольшие плацдармы якобы стоили украинской армии всего потенциала. Также Кремль распространяет легенды о том, что Россия якобы "значительно перегнала Запад в области военных технологий".

Стоит отметить, что для правдоподобности пропагандисты ссылаются на итальянского "эксперта" Алессандро Орсини. Этот социолог часто критикует украинские власти и Запад, а также обвиняет их в эскалации войны. Более того, российский оборонпром он называет "непобедимым".

Также "эксперт" продвигает российский нарратив о том, что Путин может взять Киев "в кратчайшие сроки", но просто не хочет этого. При этом Орсини призывает пойти на территориальные уступки России.

В Центр стратегических коммуникаций подчеркнули, что реальность отличается от выдумок социолога, ведь российский военные технологии уступают западным. В частности, гиперзвуковкая ракета "Кинжал", которую в Кремле называли непобедимой, оказалась бессильной против американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Напомним, пропагандисты распространяют новый фейк, якобы медицинских работниц киевских больниц принудительно мобилизовали и отправили на полигон для прохождения курсов боевой подготовки. Центр стратегических коммуникаций и безопасности опроверг эту информацию и прояснил ситуацию.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев отреагировал на очередной фейк, запущенный российской пропагандой. Пропагандистская машина активно распространяет якобы присланное в министерства Германии обращение от украинского дипучреждения с призывом передавать Украине данные мужчин призывного возраста, находящихся на территории государства.