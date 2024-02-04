'ТЦК мобилизовал первых женщин в Киеве': в Центре стратегических коммуникаций опровергли очередной российский фейк

Российские пропагандисты распространяют новый фейк, якобы медицинских работниц киевских больниц принудительно мобилизовали и отправили на полигон для прохождения курсов боевой подготовки. Центр стратегических коммуникаций и безопасности опроверг эту информацию и прояснил ситуацию.

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Об этом сообщили в Telegram-канале SPRAVDI. О "принудительной мобилизации" женщин пишут российские Telegram-каналы, дополняя текст фотографию, где женщине в военной одежде передают свертки с камуфляжем.

Отмечается, что информация российской пропаганды, что медицинских работниц киевских больниц якобы принудительно мобилизовали и отправили на полигон для прохождения курсов боевой подготовки, является ложью.

"Правда: женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны встать на учет, однако это не означает мобилизацию. Она по-прежнему для украинских женщин только добровольная", – пояснили в Центре.

Там напомнили, что 19 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

А на фотографии, по данным SPRAVDI, изображены военнослужащие 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которым волонтеры из Arm Women Now передают комплекты современной зимней женской униформы.

Напомним, во вторник, 30 января, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду новую редакцию законопроекта о мобилизации. Документом, в частности, урегулированы категории женщин, которые должны встать на военный учет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, согласно которым в ближайший месяц в армию могут призвать мужчин призывного возраста, у которых нет отсрочки и способны выполнять военную обязанность. Запас военнообязанных делится на две категории в зависимости от наличия военной специальности и на разряды по возрасту.

Представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что с помощью новой системы рекрутинга в ВСУ с осени 2023 уже десятки тысяч украинцев и украинок подали свои резюме на вакансии в украинской армии. Главный результат этого нововведения – в ВСУ приходят действительно мотивированные люди, которые будут служить там, где хотят.

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