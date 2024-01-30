Мобилизация женщин в Украине: какие категории должны стать на военный учет по новому законопроекту

Во вторник, 30 января, Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду новую редакцию законопроекта о мобилизации. Документом, в частности, урегулированы категории женщин, которые должны встать на военный учет.

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Проект закона №10449 опубликован на сайте Парламента. Что касается привлечения женщин к мобилизации, то в новом законопроекте нет радикально новых подходов.

В частности, на военный учет обязательно должны стать пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность.

По желанию могут стать женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной.

При этом женщины на учете могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время добровольно.

В то же время, кроме прошлых норм, не подлежат призыву на военную службу:

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов.

Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) до 18 лет, если второй родитель умер/лишён прав/признан пропавшим без вести.

Стоит отметить, что Минобороны уже опубликовало видео с разъяснением нового законопроекта. Теперь призывной возраст снижается с 27 до 25 лет. Также одна из главных новаций обновленного законопроекта о мобилизации - наложение ограничений на уклоняющихся через суд, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения не исполнил обязанности или не явился в ТЦК. Более подробно о том, что изменилось в данном документе, читайте в документе OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, согласно которым в ближайший месяц в армию могут призвать мужчин призывного возраста, у которых нет отсрочки и способны выполнять военную обязанность. Запас военнообязанных делится на две категории в зависимости от наличия военной специальности и на разряды по возрасту.

Представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что с помощью новой системы рекрутинга в ВСУ с осени 2023 уже десятки тысяч украинцев и украинок подали свои резюме на вакансии в украинской армии. Главный результат этого нововведения – в ВСУ приходят действительно мотивированные люди, которые будут служить там, где хотят.

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