Запад скорректировал задачи войны: генерал оценил заявление Байдена в поддержку Украины

Заявление президента США Джо Байдена о поддержке Украины, сделанное в Конгрессе Соединенных Штатов 8 февраля, является политическим. Тем не менее, коалиция союзников Украины, насчитывающая более 50 стран, постепенно корректирует цель поставок вооружений Украине – от помощи не проиграть до помощи одержать победу в войне с Россией.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. В настоящее время военной помощи, предоставляемой Украине, недостаточно для решения этой задачи, подчеркнул он.

Комментируя заявление Байдена, генерал заметил: "В первую очередь, это заявление политическое. Но мы знаем, какую помощь коалиция из более 50 стран, в первую очередь, НАТО оказывает Украине".

По оценкам Романенко, сегодня эта помощь направлена на то, чтобы Украина не проиграла. Об этом, в частности, говорит перечень вооружений и скорость их поставки.

При этом "постепенно и очень медленно они переходят в состояние – и это отчасти уже декларируется политически, – чтобы Украина вместе со своими союзниками выиграла в этой войне", – заметил он.

"А это означает, как сказал министр обороны США Ллойд Остин на первом "Рамштайне", что российская армия должна быть приведена в состояние, когда она была бы не готова в ближайшее время вести такие войны, как она ведет сейчас в Украине", – подчеркнул генерал.

Романенко уточнил: для решения этой задачи "недостает важнейших компонентов", в первую очередь, авиационных. "Это не только пилотируемая, но и беспилотная авиация, и ударная, и дроны-камикадзе. И конечно, ракетная и артиллерийская составляющая, в которой противник имеет значительное преимущество", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден, выступая в Конгрессе, сделал ряд заявлений в поддержку Украины. В частности, обращаясь к послу Украины в США, которая присутствовала в Конгрессе, он заверил, что Соединенные Штаты "встали рядом с украинским народом" и "едины в поддержке" нашей страны.