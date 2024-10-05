Запад все чаще пренебрегает ядерными угрозами РФ, его больше не пугают 'красные линии' – Time

Российский диктатора Владимир Путин продолжает запугивать весь цивилизованный мир ядерным оружием, но в последнее время такой шантаж работает все реже. Особенно ядерная риторика усилилась на фоне опасений Кремля, что Украина наконец получит разрешение наносить удары по РФ западным вооружением.

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Несмотря на реальные угрозы европейские политики не воспринимают всерьез ядерный шантаж Путина. Об этом сообщает Time.

Европейские лидеры перестали боятся ядерных угроз России и заявляют о том, что помощь Украине в этой войне будет продолжаться. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа никогда не сможет позволить тому, кто не уважает демократию и права человека, решать, что должны делать другие страны.

Фредериксен отметила, что для многих Путин начал походить на мальчика, который слишком много раз кричал о ядерном оружии, притупляя воздействие своего собственного ядерного сдерживания и позволяя многим европейцам избавиться от страха перед ним.

"Страх и лидерство не идут рука об руку. Западная привычка беспокоиться о красных линиях Путина привела к слишком частым задержкам в поддержке Украины. Единственная красная линия, которую я вижу в этой войне, уже была пересечена, когда они напали на Украину", – сказала премьер Дании.

Своими ядерными угрозами Россия пыталась помешать западным странам поддержать Украину, особенно когда речь идет о дальних ударах по российским целям. В частности, 19 сентября Европейский парламент принял резолюцию, призывающую предоставить Украине оружие и разрешить нанесение ударов по РФ. После этого ответ Москвы был необычайно резким.

Спикер российского парламента и член Совета безопасности РФ Вячеслав Володин пожаловался, что решение Европейского парламента "приведет к мировой войне с применением ядерного оружия". Он добавил, что одной из межконтинентальных баллистических ракет России потребуется всего три минуты и 20 секунд, чтобы доставить боеголовку в Страсбург, где находится Европейский парламент.

После очередной порции угроз президент Европейского парламента Роберта Метсола не была встревожена или даже удивлена ​​апокалиптической риторикой России. Она подчеркнула, что это типичная реакция россиян.

Кремль, четко осознавая, что его красные линии игнорируются, продолжал проводить их все больше. Через несколько дней после угрозы Володина в адрес Страсбурга диктатор Путин заявил, что России необходимо будет снизить порог применения ядерного оружия. В частности, военный преступник выдал, что, если Россия столкнется с масштабной атакой с применением обычного оружия, такого как ракеты или даже беспилотники, она может ответить атомной бомбой.

Очередная порция угроз от Путина не вызвала заметного изменения тона со стороны Украины или ее ближайших союзников. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у России больше нет никаких инструментов для запугивания мира, кроме ядерного шантажа.

Напомним, на первом открытом заседании Постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию 25 сентября Путин заявил, что Россия корректирует свою ядерную доктрину, чтобы внести "уточнения" относительно необходимых предварительных условий для применения такого оружия.

Ранее в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину для того, чтобы угрожать странам Запада. По словам путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, РФ предупреждает Запад о последствиях в случае нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики предупреждали, что Путин ищет новый "механизм" влияния на Запад, поскольку угрозы ядерным оружием теряют свою власть над западными чиновниками. Также предполагалось, что диктатор, вероятно, разрабатывает более тонкий и ограниченный информационный ответ на предстоящее одобрение Западом дальних ударов по территории РФ.

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