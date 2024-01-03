Западная помощь играет решающую роль: в ISW указали на вызов для Украины из-за массированных ракетных ударов России

Западная помощь, в частности поставки систем противовоздушной обороны и ракет для Украины, продолжает играть решающую роль для украинского противостояния. Поскольку российские силы, вероятно, постараются приспособиться к возможностям противовоздушной обороны страны.

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Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW). В то же время, украинские силы ПВО 1-2 января продемонстрировали, что могут отражать комбинированные массированные атаки врага.

Так, украинские военные оценили арсенал, типы боеприпасов и объем российских ударов 1-2 января и сравнили с ударами 29 декабря 2023 года. Так, во время атаки 1-2 января украинские силы уничтожили больше беспилотников "Шахед" и ракет "Кинжал", чем 29 декабря. Это свидетельствует о том, что украинские войска, возможно, адаптировались к комбинированным атакам, которые российские силы использовали 29 декабря. Вероятно, это произошло после месяцев экспериментов и испытаний украинской противовоздушной обороны с использованием различных систем вооружения, путей удара и тактики улучшения противовоздушной обороны.

Российские атаки по Украине являются частью длительной тактической и технологической гонки наступление-оборона, где обе стороны постоянно экспериментируют и приспосабливаются друг к другу. Особенно это касается действий в области дальнего удара и противовоздушной обороны. Предоставление странами Запада помощи Украине остается важнейшим, поскольку российские силы, вероятно, продолжат экспериментировать и разрабатывать новые методы преодоления украинской противовоздушной обороны.

Согласно оценкам ISW, прекращение мер поддержки Украины может повлечь за собой развертывание расширенной воздушной кампании России в Украине и, в конечном счете, может способствовать значительному продвижению российских войск на запад, включая возможные наступления вплоть до западной границы Украины, прилегающей к странам-членам НАТО.

1 января британское издание The Telegraph цитировало аналитиков, которые высказали мнение, что в случае уменьшения западной поддержки, Украина может быть вынуждена ограничить использование своих ракет противовоздушной обороны для защиты важнейших объектов. Это вероятно приведет к открытию критических участков фронта, если Украина будет вынуждена отводить системы противовоздушной обороны для защиты важных населенных пунктов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада ускорить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов в Украину, а также предоставить боевые беспилотники и ракеты дальнего действия.

Несколько западных официальных лиц осудили российские удары 2 января и отметили необходимость Украины в средствах противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что утром 2 января российская террористическая армия устроила массированный обстрел Киева. Силами противовоздушной обороны в столице было уничтожено более 60 крылатых ракет и более десяти гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения государство-террорист РФ запустило по Украине более 7500 ракет. Речь идет обо всех типах: авиационных, зенитных, С-300, крылатых и баллистических.

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