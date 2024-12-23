Западные разведки проспали передачу северокорейских БРСД России? Какие угрозы и последствия от Pukguksong-2

На днях в открытых источниках было опубликовано видео из Тюменской области РФ, где по железной дороге транспортировались уже хорошо нам знакомые северокорейские 170-мм САУ Koksan, а также несколько единиц очень странной техники, визуально напоминающей баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2 (KN-15). Что это за ракеты и чего от них ожидать?

Видео дня

Более подробно об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Информации о том, что КНДР передает России не только боеприпасы, людской ресурс, артиллерию, но и баллистические ракеты средней дальности, в западных СМИ от так называемых "источников, заслуживающих доверия", не поступало. То есть, что же это получается: мимо западной разведки проскользнула передача Северной Кореей России БРСД? Слона перевезли из одной посудной лавки в другую, а никто до позавчера этого и не заметил?

Но все же стоит отметить, что подтверждения со 100% уверенностью, что это были именно Pukguksong-2 (KN-15), нет. Но все же рассмотрим версию именно этой ракеты, в переводе – Полярная звезда-2. Причем рассмотрим ее как в военном аспекте, согласно известным характеристикам, так и политическом.

Военный аспект

Впервые о ракете Pukguksong-2 (KN-15) стало известно 11 февраля 2017 года, когда на полигоне Ихари, в районе Кусонга, был осуществлен успешный пуск баллистической ракеты. Тогда ее ошибочно приняли за Hwasong-7 или Hwasong-10. Но уже сутки спустя Пхеньян сам заявил, что провел успешное испытание новой ракеты, базирующейся на версии подводного пуска. На тот момент к двухступенчатым баллистическим ракетам подводного пуска относилась Pukguksong-1, что позволило получить первичное представление о тактико-технических характеристиках новой ракеты.

Второй пуск Pukguksong-2 был осуществлен 21 мая 2017 года в районе озера Йонпунг, близ города Анджу. Пуск подтвердил предварительные характеристики ракеты.

Согласно имеющимся данным, она может обладать дальностью полета от 1500 до 2000/2500 км.

Ракета впитала в себя базовые принципы Pukguksong-1, Р-17М "Эльбрус", а также концепцию американской ракеты Peacekeeper. Является дальнейшим развитием Hwasong-7 и Hwasong-10.

Главное отличие от многих других северокорейских баллистических ракет – это гусеничное шасси собственного производства, представляющее собой спаренное шасси танка Т-62. Такой тип шасси позволяет более универсально применять пусковую установку в условиях сложного рельефа и труднопроходимой местности.

Остается открытым вопрос, в какой комплектации были переданы эти ракеты России. Возможна ли их переориентация на конвенциональное оружие и применение безъядерного боезаряда не просто как пустой болванки, а как носителя определенной массы взрывчатого вещества.

На эти вопросы из-за ограниченной и предельно закрытой информации, увы, пока ответа нет. С другой стороны, зная степень развития ВПК и в особенности ракетных технологий в КНДР, вряд ли Pukguksong-2 была создана двойного назначения, а потому если Россия и получила эти ракеты, то именно как пустые болванки – для устрашения и террора.

Что же до вопроса противодействия, то перехват таких ракет – это функционал заатмосферной ПВО, в частности Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Но, насколько известно, обсуждение вопроса о передаче таких комплексов Украине ведется крайне неохотно и вряд ли будет иметь позитивное решение.

Политический аспект

Конечно, сейчас все будут активно обсуждать характеристики этой ракеты, летит она на 1500 или на 2000 км, долетит до Киева за две минуты или за три, ее мобильность (поскольку гусеничное шасси позволяет применять ее в условиях пересеченной местности, что является дополнительной угрозой)... Но, откровенно говоря, меня крайне настораживает сам прецедент. Ведь с таким успехом любая неядерная держава может получить от КНДР баллистические ракеты средней дальности с ядерной боевой частью.

Например, режим Николаса Мадуро в Венесуэле. Или Башар Асад, если бы он оставался при власти в Сирии. Иран, Беларусь, Куба, Ливия, режим Халифы Хафтара? ЦАР? Почему нет? Для Ким Чен Ына, похоже, уже нет ограничений, и пассивность Запада привела к росту у северокорейского диктатора гипертрофированной самоуверенности и чувства вседозволенности.

Да, тот факт, что Россия могла запросить у КНДР Pukguksong-2 (KN-15), говорит о том, что по какой-то причине уверенность в собственном "не имеющем аналогов в мире "Орешнике" подустала по вполне объективным и неоднократно озвученным причинам. Но речь сейчас идет не столько об эфемерности wunderwaffe голого "короля".

Если подтвердится информация относительно Pukguksong-2 (KN-15), то это сигнал странам цивилизованного мира – в настолько сложном положении вы ещё никогда не были, БРСД свободно курсируют между странами-изгоями! И то, что это стало возможным, – исключительно ваша вина. Вина в вашем попустительском, недальновидном и ограниченном видении будущего, базирующемся на создании десятков замороженных конфликтов по всему миру, превратившихся в сплошную раковую опухоль. И даже сейчас, видя к чему привела эпоха замороженных конфликтов, вы ретранслируете нарративы, что сподвигают к созданию еще одного такого, но по сравнению со всеми остальными куда более опасного и реактивного!

Pukguksong-2 (KN-15) на железнодорожных путях Тюменщины – это "Код красный", но не для Украины, а для стран Запада. Отсутствие осознания данного факта и попытки спрятать голову поглубже в песок приведут со временем к цепочке куда худших событий с куда более разрушительными последствиями.