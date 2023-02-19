Блог | Герман Обухов: Западный мир объединился против России: в Москве начинается паника

Если экипажу российского танка Т-70 показали бы внутренности Леопарда -2, то у них случился бы нервный срыв и не исключено, что они отказались бы воевать в Украине. Только им ничего не покажут, сказав: "В интернете вы видите фейк! Нет в Леопарде никаких мониторов и компьютеров, нет туалета, нет кофеварки с мини-холодильником и места для отдыха. Там все также, как и у нас".

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На всех телеканалах России беспрерывным потоком льются басни о том, что "мы воюем в Украине с НАТО", хотя евроатлантический союз войну с Россией даже и не начинал. Если же вдруг она начнется, то продолжится не дольше одного дня и армия России солдат НАТО даже не увидит. Следующим витком пропаганды Москвы должно непременно стать утверждение: оказывается, мы воюем с инопланетянами! Никак не меньше. Их победить невозможно, поскольку они "не от мира сего". В них стреляешь, а им как с гуся вода. Их не берет даже атомная бомба! Что делать? Сдаться нельзя, победить тоже. Приходиться умирать "за понюшку табака".

Итог Мюнхенской конференции простой и очевидный: весь западный мир объединился против России и в Москве начинается паника. Налево пойдешь – голову сложишь, направо пойдешь – домой не вернешься, прямо пойдешь – все потеряешь. Что делать? Они лихорадочно ищут пути отступления и не находят. "Союзники" Кремля, которые еще вчера хотели покупать в России нефть, газ и кое-какую технику, почему-то вдруг передумали. Остался один Иран, который сидит под санкциями и думает – как выжить?, и Северная Корея, которой "море по колено", но толку от нее, как от козла молока. Впрочем, не все так плохо – есть еще Эритрея и Мавритания, куда можно свалить и найти пристанище, если совсем "все накроется медным тазом", а умирать не хочется. Главное, чтобы марсиане не взяли в плен и не увезли на свою планету.

Путин перестал спокойно спать – ему начали сниться кошмарики, как Фриде на бале у сатаны Булгакова. Самым большим наказанием для него стала бы камера в Гааге, пусть с душем, туалетом и компьютером, но с панно в стене под непробиваемым стеклом с фотографиями убитых российским оружием детей Украины. Он каждый день смотрел бы на эти фотографии с осознанием того, что никогда из этой тюрьмы не выйдет. Это хуже смерти. Ну, а весь народ России или осколков этой империи, будет получать каждый месяц платежи за коммунальные услуги и отдельной графой там будет стоять – репарация. Война миров закончится неожиданно для всех, как и у Герберта Уэллса. Мир вздохнет свободно до следующей войны, которая может начаться где угодно, если цивилизация не захочет признать формулу фашизма. Впрочем, есть надежда, что здравый смысл перевесит сомнения и ущербный прагматизм.