Заплатили по 4 тыс. долларов: трое закарпатцев хотели через Тису добраться до Венгрии, но план провалился. Видео

На Закарпатье пограничники поймали троих мужчин, которые собирались переплыть через Тису и добраться до Венгрии. Мужчины заплатили по 4000 долларов, чтобы пересечь границу таким экстремальным способом, однако их план провалился.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Закарпатцы заплатили такие суммы за услуги переправщика.

За эти средства переправщик предоставил им спасательные жилеты, резиновую лодку, герметичные пакеты для личных вещей и провел "инструктаж". Однако никто не предупреждал горе-пловцов об опасности.

На правонарушителей были составлены админпротоколы и дела были направлены в суд. Организаторы противоправной схемы устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье полиция перекрыла еще один "зеленый коридор" в Европу для уклонистов. Его организатором оказался 33-летний житель Береговского района, предлагавший платные услуги по переправке мужчин в Румынию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ совместно с Нацполицией заблокировала сразу три новых схемы уклонения и нелегального выезда за границу. Фигуранты дела торговали статусом личности с инвалидностью и студенческими билетами зарубежных вузов.

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