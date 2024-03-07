Заплатили по $5 тыс. за "трансфер": пограничники поймали мужчин, пытавшихся выехать в Молдову в прицепе для животных. Видео
Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали на трассе Одесса – Рени водителя грузовика и двух пассажиров, которых он перевозил в прицепе для животных. Таким образом двое жителей региона пытались уехать в Молдову.
"Трансфер" стоил нарушителям несколько тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Выяснилось, что жители Одесской области отыскали услуги нелегальной перевозки за границу через своих знакомых.
Действуя по предоставленным инструкциям, мужчины прибыли в оговоренное место и ожидали "трансфера", стоимостью по $5 с каждого.
Перевозчиком был 46-летний украинец, во время осмотра его грузовика по дороге к границе специалисты ГНСУ и обнаружили двух пассажиров, которых он скрыл в прицепе для перевозки животных.
На ценителей некомфортных путешествий составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Также в Нацполицию направлено сообщение о перевозчике, действия которого квалифицируются ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Как сообщал OBOZ.UA, пограничники задержали пятерых мужчин призывного возраста, пытавшихся переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову. Трех "пловцов" остановили на старте заплыва, еще двоих обнаружили на берегу реки, когда те одевали гидрокостюмы.
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