Заплатили по $5 тыс. за 'трансфер': пограничники поймали мужчин, пытавшихся выехать в Молдову в прицепе для животных. Видео

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали на трассе Одесса – Рени водителя грузовика и двух пассажиров, которых он перевозил в прицепе для животных. Таким образом двое жителей региона пытались уехать в Молдову.

"Трансфер" стоил нарушителям несколько тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Выяснилось, что жители Одесской области отыскали услуги нелегальной перевозки за границу через своих знакомых.

Действуя по предоставленным инструкциям, мужчины прибыли в оговоренное место и ожидали "трансфера", стоимостью по $5 с каждого.

Перевозчиком был 46-летний украинец, во время осмотра его грузовика по дороге к границе специалисты ГНСУ и обнаружили двух пассажиров, которых он скрыл в прицепе для перевозки животных.

На ценителей некомфортных путешествий составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Также в Нацполицию направлено сообщение о перевозчике, действия которого квалифицируются ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники задержали пятерых мужчин призывного возраста, пытавшихся переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову. Трех "пловцов" остановили на старте заплыва, еще двоих обнаружили на берегу реки, когда те одевали гидрокостюмы.

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