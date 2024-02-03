Запорожский коллаборант Рогов оконфузился фейком о подрыве украинским военным могилы отца. Фото

Предатель Украины и колаборант Владимир Рогов из Запорожской области выдал очередной фейк о "зверствах украинских нацистов". Он выдал на-гора историю об "украинском комбате" родом из Харьковщины, который под воздействием алкоголя "взорвал могилу своего отца" якобы из-за ненависти к СССР и России.

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Эту душераздирающую историю Рогов сопроводил фото изувеченной российскими обстрелами могилы на одном из кладбищ Харьковщины. На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

Российские пропагандисты славятся бурной фантазией и дикими фейками об Украине и украинцах. Но местные предатели временами дают фору даже им.

Так, как заметил Казанский, с очередным плодом своего больного воображения, населенного "украинскими нацистами" в сеть вышел запорожский предатель Рогов.

"Наглядно о том, как работает российская пропаганда. Умственно отсталый запорожский коллаборант Рогов крадет из интернета фото обстрелянного российской армией кладбища в Харьковской области и выдумывает шизофреническую историю про "украинского нациста, который взорвал могилу отца", – написал Казанский.

В случае с Роговым "сон разума" породил не чудовищ, а историю о "нацисте, который воевал с могилой своего отца, взрывая ее гранатами". Подобное "богохульство", по версии коллаборанта, произошло "на одном из кладбищ Волчанска". В главные "герои" своего повествования предатель записал комбата одной из бригад территориальной обороны.

"Перебрав с алкоголем, бандеровец отправился на местное кладбище, где захоронен его отец. Вспомнив любовь отца к СССР и единой стране, нацист-сатанист начал ругаться на могильный крест, пинать его ногами, обвинять в симпатиях к "коммунякам", после чего кинул две гранаты на могилу. Результат действия боевика на фотографии. Сейчас нерадивый командир батальона находится в местной больнице, где его прокапывают после "горячки". Раскаивается он или нет – неизвестно", – не сдерживал себя в полете фантазии Рогов.

При этом коллаборант картинно возмутился тем фактом, что в ответ на его фантазии "никакого уголовного дела не возбуждено".

На самом деле на фото, которые Рогов выдает за действия "нациста-сатаниста" – последствия обстрела российскими оккупантами из "Градов" кладбища в селе Рясне Золочевской громады на Харьковщине 31 января.

Так что предатель Рогов может быть спокоен: по факту этого преступления войск РФ, как и во всех иных случаях, уголовное производство открыто и расследуется.

Примечательно, что этот фейк Рогова является прекрасной иллюстрацией того, насколько "высоко" этот предатель оценивает умственные способности любителей "русского мира".

"Фото (оригинальное фото, опубликованное после российского удара по кладбищу. – Ред.) гуглится за 5 минут, но поскольку Рогов – идиот, который пишет для таких же одноклеточных, никто не парится, история идет на ура, нужный градус ненависти в среде злобных шовинистов поддерживается на должном уровне", – резюмировал Казанский.

Учитывая же тот факт, что оригиналы фото публиковала прокуратура Харьковской области, а Рогов не только обрезал проставленные ведомством вотермарки, но и налепил на фото из кладбища свои собственные "знаки" – он прекрасно знал, что на них изображено, и кто на самом деле является "сатанистом", воюющим с мертвыми.

Напомним, ранее стало известно, что в Кадиевке предатели осквернили могилу родных украинского воина. Артем Карякин провел в оккупации 8 лет, поскольку ухаживал за больными родителями. После их смерти выехал и вступил в ВСУ. За помощь украинской армии до выезда и за приближение победы Украины местные предатели отомстили ему, надругавшись над захоронениями самых близких для воина людей.