Запрета нет? В ТЦК объяснили, мобилизуют ли мужчин в возрасте от 50 до 60 лет

В Украине нет законодательного запрета призыва на военную службу мужчин от 50 до 60 лет. Таких граждан могут мобилизовать по специальной процедуре, в рамках которой потребуется письменное согласие воинских частей.

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Как и в вопросе призыва младших мужчин, все зависят от пригодности военнообязанного к службе. Разъяснения по этому поводу дали в Волынском областном ТЦК и СП.

В первую очередь там подчеркнули, что военнослужащие ТЦК с начала полномасштабного вторжения и по сей день в своей работе руководствуются исключительно Конституцией Украины, законами "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и другими нормативно-правовыми актами.

"Поэтому законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий проверять военно-учетные документы, вести учет военнообязанных и принимать другие меры, предусмотренные действующим законодательством", – подчеркнули в ведомстве.

Далее напомнили: согласно ВСУ "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанными являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

"А по поводу "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан такой возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение относительно мобилизации лиц этого возраста, однако этот документ регулирует процедуру их призыва и собственно предназначен только для служебного пользования", – заявили в Волынском ТЦК.

Именно поэтому в Украине мужчины от 50 до 60 лет тоже мобилизуют в соответствии с установленным порядком. То есть, если граждане старше 50 лет не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, они подлежат мобилизации на общих условиях.

В ТЦК отметили, что во время мобилизации в Украине основное внимание уделяется определению пригодности к службе по состоянию здоровья, военной специальности и опыту.

"Так, если человек старше 50 лет соответствует вышеуказанным критериям, он может быть мобилизован для выполнения задач, связанных с обороной государства. Следовательно, мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет является правомерной и полностью соответствующей нормам действующего законодательства", – подытожили в Волынском ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее также в Сумском областном ТЦК объяснили, что военнообязанные 50-60 лет должны пройти ВВК и собеседование в Терцентре комплектования. Если они пригодны для службы, то для них определяют воинскую часть и утверждают списки в Генеральном штабе ВСУ.

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