Запускают 'пилотный проект': в Мариуполе оккупанты решили отдавать квартиры украинцев российским военным

В Мариуполе оккупанты начали "пилотный проект" с передачи квартир местных жителей, которые были вынуждены покинуть город из-за агрессии РФ, российским военным. Захватчики намерены использовать украденные квартиры как "служебные".

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. После завершения пилотного проекта оккупанты планируют окончательно передать эти квартиры ветеранам и участникам так называемой "специальной военной операции".

"Захватчики решили запустить "пилотный проект" по передаче так называемого "бесхозяйного" жилья на нужды "силового блока". Это значит, что квартиры местных жителей, которые вынуждены были покинуть город из-за блокады и оккупации, теперь передадут российским военным, фсбшникам и полицейским", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты регулярно публикуют списки так называемого "бесхозяйного имущества". Они требуют, чтобы мариупольцы, чьи квартиры попали в этот список, в течение 30 дней с момента публикации обратились в районную администрацию и предоставили подтверждение своих прав на собственность. Если на объявление не будет никакой реакции, оккупанты начинают процедуру отчуждения.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе жители протестуют против действий оккупантов, которые снесли 21 дом в микрорайоне на проспекте Металлургов. На месте разрушенных построек российские военные начали строительство ипотечного жилья, предназначенного для продажи россиянам.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе произошел роковой инцидент: местный житель убил российского гражданина, который без разрешения занял квартиру в их доме. Однако соседи мужчины встали на его защиту, выражая возмущение по поводу ситуации.

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