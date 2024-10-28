Оккупанты снесли десятки домов в Мариуполе и строят на их месте ипотечное жилье для россиян: горожане устроили митинг. Видео

В Мариуполе жители протестуют против действий оккупантов, которые снесли 21 дом в микрорайоне по проспекту Металлургов. На месте разрушенных построек российские военные начали строительство ипотечного жилья, предназначенного для продажи россиянам.

Видео дня

Поэтому местные жители остались без крыши над головой. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Люди, потерявшие свои дома, вынуждены жить в съемных квартирах, общежитиях или у родственников. Они выражают возмущение отсутствием реакции со стороны местной прокуратуры и администрации, которые игнорируют их жалобы.

"Жители снесенных домов продолжают ютиться по арендованным квартирам, общежитиям, дачам и у родственников. Прокуратура бездействует, администрация избегает встречи или разводит руками", – возмущаются люди.

За период оккупации в Мариуполе было снесено более 460 домов, а возводимое новое жилье оказалось недоступным для местных жителей из-за высоких цен. оккупанты меняют юридические адреса снесенных домов, что усложняет ситуацию для оставшихся без домов.

"Подобные акции протеста приобретают уже массовый характер. Мариупольцы записывают видео, чтобы хоть как-то показать циничное отношение оккупантов к горожанам", – добавили в горсовете.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе произошел роковой инцидент: местный житель убил российского гражданина, без разрешения занявшего квартиру в их доме. Однако соседи мужчины встали в его защиту, выражая возмущение по поводу ситуации.

26 сентября пятеро детей подорвались на взрывном устройстве в одном из заброшенных зданий. Некоторые несовершеннолетние оказались в больнице в тяжелом состоянии, несколько захватчиков перевезли в Донецк на операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!