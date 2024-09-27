В оккупированном Мариуполе пятеро детей подорвались в заброшенном здании: появились детали трагедии

Во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине 26 сентября пятеро детей подорвались на взрывном устройстве в одном из заброшенных зданий. Некоторые несовершеннолетних оказались в больнице в тяжелом состоянии, нескольких захватчики перевезли в Донецк на операции.

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Случай произошел по ул. Калужской на левобережье в районе "халвцеха". Российская пропаганда о нем долго молчала, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко со ссылкой на данные "Мариупольского Сопротивления".

"Ужасная трагедия. Куча скорых с сиренами. Есть ли погибшие и степень ранений на данный момент неизвестно, "официально-оккупационные" власти уже получили приказ молчать. Ужасающие последствия российской оккупации. Соболезнования семьям мариупольцев", – написал он.

Позже украинский чиновник добавил, что на место взрыва прибыло пять скорых – столько же, сколько пострадало детей. Один из травмированных мальчиков находился в очень тяжелом состоянии.

"Готовят оперировать. В голове обломок. Четверо других детей без угрозы жизни", – добавил Андрющенко.

На вопрос, стала ли трагедия следствием того, что дети обнаружили снаряд или мину, он напомнил: россияне прекратили организованные работы по разминированию жилой зоны Мариуполя еще в прошлом году. По его словам, очевидно, что таких случаев в оккупированном городе будет увеличиваться.

Примечательно, что в пророссийских местных пабликах "официальное" сообщение о трагедии появилось через полтора часа после того, как о ней написал Андрющенко. Там заявили о детонации взрывоопасного предмета.

"Ранены пятеро детей: три девочки 10 и 13 лет и двое мальчиков 10 и 14 лет. Трое находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести", – говорилось в посте пропагандистов.

По состоянию на 22.00 четверга были названы имена пострадавших подростков. Украинский чиновник отметил, что это Анастасия Лукач, которая получила осколочные ранения и которую оккупанты отвезли в Донецк на операцию. Ее брат Максим – тот мальчик, у которого обломок попал в голову, он в тяжелом состоянии.

Также в тяжелом состоянии с осколочными ранениями в реанимации оказалась Анастасия Гнусарева. Кроме того, пострадала ученица За класса с фамилией Бородай, а также Стас Киселев из 7а – его отвезли на операцию в оккупированный Донецк.

"Очередные детские жертвы российской агрессии. Здоровья детям. Они точно ни в чем не виноваты", – прокомментировал Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, вместо того, чтобы разминировать территорию, российские оккупанты в школах Мариуполя раздают детям брошюры, рекламирующие службу в армии РФ. Кроме этого, в учебных заведениях захватчики проводят уроки, утверждая, что они о "мужестве и безопасности".

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