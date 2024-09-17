В Мариуполе оккупанты раздают детям в школах брошюры с рекламой службы в российской армии. Видео

На временно оккупированных Россией территориях продолжается милитаризация молодежи, в том числе школьников. Так, в школах Мариуполя оккупанты раздают детям брошюры, рекламирующие службу в российской армии.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета. В учебных заведениях проводят так называемые "уроки мужества и безопасности".

На одном из таких уроков русские военные якобы обучали учеников основам безопасности и обращению с взрывными устройствами и минами. Однако одновременно они раздали старшеклассникам мужского пола рекламные брошюры с призывами к службе в российской армии.

Оккупанты также активно привлекают детей в "Юнармию" и отправляют их в летние лагеря, где обучение включает стрельбу и навыки боевых действий.

Такими мерами российские захватчики пытаются милитаризировать сознание молодежи на оккупированных территориях, чтобы подготовить ее к насильственной службе в оккупационной армии и участию в захватнических войнах.

В РФ ввели новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты отечества". Министр образования России Сергей Кравцов ранее заявлял, что программа курса "Основы безопасности и защиты родины" разработана с учетом опыта войны в Украине, а преподавать предмет будут в основном участники боевых действий, которые пройдут переподготовку в специальных центрах на базе педагогических университетов.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ засекретили статистику смертности своих граждан по внешним причинам. Российский Госстат относил к ним убийства, самоубийства, гибель в ДТП, а с начала полномасштабного вторжения в Украину СМИ использовали эти данные для оценки потерь армии РФ.

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