Зарево видно издалека: под оккупированным Мариуполем атакован склад БК, была слышна детонация. Видео

В ночь на 11 марта в районе временно оккупированного Мариуполя прогремели мощные взрывы. Силы обороны поразили вражеский склад боеприпасов.

После прилетов там началась длительная вторичная детонация. Об этом пишет украинский Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О "хлопке" под Мариуполем в Exilenova+ сообщили вскоре после полуночи.

"Под Мариуполем Силы Обороны накрыли склад БК. Сообщают о вторичной детонации", – говорилось в сообщении.

По состоянию на 00:36 вторичная детонация продолжалась "уже более 30 минут". В целом же, как написал впоследствии руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, канонада продолжалась более часа.

Еще ночью Telegram-канал Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩ отметил, что вражеский склад боеприпасов был расположен в районе аэродрома "Мариуполь".

"Точная локация будет установлена позже, из дополнительных кадров ОК (объективного контроля. – Ред.) или спутниковых снимков", – отмечалось в сообщении.

Утром в Exilenova+ указали, что склад (а возможно и не только его) оккупанты расположили в окрестностях захваченного Мариуполя – вероятно, на территории бывшей фермы.

Пожар, вспыхнувший там, фиксировали спутники.

Андрющенко же указывает, что пораженный склад располагался в селе Широкая Балка к юго-востоку от Мариуполя – там россияне, по его словам, могли хранить ракеты для систем ПВО.

"Предварительно источники указывают на возможное поражение и системы ПВО, но это требует дополнительной верификации", – писал он.

А в Telegram-канале "Мариуполь Сопротивление" заявили, что оккупантов "буквально разорвало в клочья" в Широкой Балке, а также в районе Портовского (село Мангушской поселковой громады Мариупольского района Донецкой области).

